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Bloomberg назвал пять главных рисков 2017 года для финансового рынка
Главными рисками 2017 года для финансового рынка являются укрепление доллара, невыполнение президентом США Дональдом Трампом своих предвыборных обещаний в части экономических реформ, а также резкое повышение ставок ФРС.
Первой из угроз издание назвало рост доходности казначейских облигаций на фоне улучшения макроэкономических показателей и роста инфляции в США, которое может значительно навредить инвесторам в 2017 году, а также увеличить стоимость кредитования для компаний, полагает главный инвестиционный директор OFI Asset Management Жан-Мари Меркадал.
“Шансов подорожать у бондов мало, однако риски обесценения довольно велики”, – сказал Меркадал.
На втором месте оказалось укрепление доллара, которое угрожает стабильности рынков. Рост курса американской валюты может навредить экспортерам США и привести к снижению темпов прибылей корпоративного сектора, считает главный инвестиционный директор и соруководитель подразделения по управлению активами Union Bancaire Privee Мишель Лок.
Сильный доллар также станет негативным фактором для экономик развивающихся рынков, в таком случае инвесторы могут вложить больше средств в американские активы, опасаясь ослабления валют развивающихся рынков. Укрепление доллара может негативно отразиться на ценах на сырьевые товары.
“Опасность сейчас в том, что резкое увеличение доходности казначейских облигаций или скачок курса доллара США могут создать значительные помехи для рынков”, – сказал Лок.
Замыкает первую тройку влияние политики нового президента США Дональда Трампа на фондовые рынки.
В Европе индекс Stoxx 600 Basic Resource, который отслеживает в том числе и некоторые крупнейшие в мире горнодобывающие компании, вырос за этот период на 20%. В целом это свидетельствует о том, что рынок оптимистично настроен в отношении Трампа. Но если он не приступит к выполнению своих предвыборных обещаний, рынки вновь могут оказаться в “медвежьей” территории.
По материалам bloomberg.com