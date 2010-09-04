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Украинские банки разделят по-новому

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Украинские банки разделят по-новому

НБУ поделит банки на группы согласно новым критериям. Правление Национального банка Украины определило новые критерии распределения банков на отдельные группы на 2017 год. Об этом говорится в решении Правления НБУ от 10 февраля 2017 № 76-рш.

Согласно документу, предусмотрены следующие группы:

— Банки с государственной долей — банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка.

— Банки иностранных банковских групп — банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам.

— Банки с частным капиталом — банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия один или несколько частных инвесторов, прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка.

Такое распределение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины. Группировка НЕ БУДЕТ применяться для надзорных целей.

I. Банки с государственной долей

1 ПАТ “КБ ПРИВАТБАНК”
2 АТ “Укрексімбанк”
3 АТ “ОЩАДБАНК”
4 АБ “УКРГАЗБАНК”
5 АТ (публ.) “Український банк реконструкції та розвитку”
6 ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”

II. Банки иностранных банковских групп

1 ПАТ “Промінвестбанк”
2 ПАТ “УКРСОЦБАНК”
3 АТ “Райффайзен Банк Аваль”
4 ПАТ “ВТБ БАНК”
5 ПАТ “КРЕДОБАНК”
6 ПАТ “ВіЕс Банк”
7 ПАТ “МАРФІН БАНК”
8 АТ “УкрСиббанк”
9 ПАТ “Ідея Банк”
10 ПАТКБ “ПРАВЕКС-БАНК”
11 ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”
12 АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”
13 ПАТ “АЛЬФА-БАНК”
14 ПАТ “ІНГ Банк Україна”
15 АТ “ОТП БАНК”
16 ПАТ “СІТІБАНК”
17 АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
18 ПАТ “СБЕРБАНК”
19 АТ “БМ БАНК”
20 ПАТ “БАНК ФОРВАРД”
21 ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”
22 ПАТ “Дойче Банк ДБУ”
23 ПАТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК”
24 ПАТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК”
25 ПАТ “БТА Банк”

III. Банки с частным капиталом

1 ПАT “ПУМБ”
2 Акціонерний банк “Південний”
3 ПАТ “МЕГАБАНК”, Харків
4 ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”
5 ПАТ “ДІАМАНТБАНК”
6 ПАТ “БАНК ВОСТОК”
7 АТ “ТАСКОМБАНК”
8 ПАТ “МІБ”
9 ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”
10 ПАТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ”
11 ПАТ “А — БАНК”
12 АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”
13 ПАТ АКБ “АРКАДА”
14 ПАТ “Полтава-банк”
15 АТ “Місто Банк”
16 ПАТ “КБ “ГЛОБУС”
17 ПАТ “БАНК АВАНГАРД”
18 ПАТ “БАНК “ГРАНТ”
19 АКБ “НОВИЙ”
20 ПАТ “КОМІНВЕСТБАНК”
21 ПАТ “МОТОР-БАНК”
22 ПАТ “БАНК СІЧ”
23 ПАТ “АСВІО БАНК”
24 ПАТ “БАНК 3/4”
25 ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК”
26 ПАТ “КРИСТАЛБАНК”
27 ПАТ “АБ “РАДАБАНК”
28 ПАТ “ЮНЕКС БАНК” м. Київ
29 АТ “БАНК БОГУСЛАВ”
30 ПАТ “ФІНБАНК”
31 АТ “МетаБанк”
32 ПАТ “БАНК “УКРАЇН.КАПІТАЛ”
33 АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК”
34 ПАТ “ОКСІ БАНК”
35 ПАТ “АЙБОКС БАНК”
36 ПАТ “ДІВІ БАНК”
37 Полікомбанк
38 ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК”
39 ПАТ “ПФБ”
40 ПАТ “АКБ “КОНКОРД”
41 ПАТ “АКБ “Траст-капітал”
42 ПАТ “ВЕРНУМ БАНК”
43 ПАТ “РВС БАНК”
44 ПАТ “БАНК АЛЬЯНС”
45 АТ “НК БАНК”
46 ПАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”
47 ПАТ “АПЕКС-БАНК”
48 ПАТ “ВЕКТОР БАНК”
49 ПАТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ”
50 АТ “АЛЬТБАНК”
51 ПАТ “КБ “ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР”
52 ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ”
53 ПАТ “КРЕДИТ ОПТИМА БАНК”
54 ПАТ “АЛЬПАРІ БАНК”
55 ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ”
56 ПАТ КБ “Центр”
57 ПАТ “АП БАНК”
58 АТ «КІБ»
59 “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”
60 ПАТ АКБ “Львів”
61 АБ “ЕКСПРЕС-БАНК”
62 АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”
63 АТ “РЕГІОН-БАНК”

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банки, новости
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