Жалоба на хайп - это повод для переноса в "Проблемные"?
Все неоднократно сталкивались с примерами, когда в теме успешного платящего хайпа вдруг появляется сообщение: "а мне не платит!"
Если такое сообщение исходит от новичка, то в большинстве случаев виноват в проблеме он сам (не дождался регламента, указал неправильный кошелек или просто не туда посмотрел). Но бывают и действительно проблемы с выплатами, когда админ "отжимает" крупные вклады или по непонятным причинам не выплачивает и мелкие.
Допустим, факт невыплаты доказан и выложен в теме. Если таких фактов несколько, проблем нет - однозначно такой теме место в "проблемных". А если это единственный пример на общем фоне стабильных выплат остальным участникам?
Конечно, можно понять одну сторону: всем платит, а ему нет! Обидно и несправедливо! Но с другой стороны, если перенести тему в проблемные, то проблемы возникнут и у остальных. В теме начинается бардак, оскорбления и угрозы...
Модераторам часто приходится сталкиваться с подобной ситуацией, но четкого "плана действий" в подобном вопросе нет. Вот и хочется узнать ваше мнение: единичная проблема - это уже "звоночек" и на него нужно сразу реагировать, чтобы избежать более крупных потерь у остальных или перенос сразу потопит рабочий проект и потери у остальных неизбежны? Как поступать?