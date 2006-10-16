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Жалоба на хайп - это повод для переноса в "Проблемные"?

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Старый Сегодня, 12:06
#1
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Имя: Игорь
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Регистрация: 16.10.2006
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награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Вопрос Жалоба на хайп - это повод для переноса в "Проблемные"?
Все неоднократно сталкивались с примерами, когда в теме успешного платящего хайпа вдруг появляется сообщение: "а мне не платит!"

Если такое сообщение исходит от новичка, то в большинстве случаев виноват в проблеме он сам (не дождался регламента, указал неправильный кошелек или просто не туда посмотрел). Но бывают и действительно проблемы с выплатами, когда админ "отжимает" крупные вклады или по непонятным причинам не выплачивает и мелкие.

Допустим, факт невыплаты доказан и выложен в теме. Если таких фактов несколько, проблем нет - однозначно такой теме место в "проблемных". А если это единственный пример на общем фоне стабильных выплат остальным участникам?

Конечно, можно понять одну сторону: всем платит, а ему нет! Обидно и несправедливо! Но с другой стороны, если перенести тему в проблемные, то проблемы возникнут и у остальных. В теме начинается бардак, оскорбления и угрозы...

Модераторам часто приходится сталкиваться с подобной ситуацией, но четкого "плана действий" в подобном вопросе нет. Вот и хочется узнать ваше мнение: единичная проблема - это уже "звоночек" и на него нужно сразу реагировать, чтобы избежать более крупных потерь у остальных или перенос сразу потопит рабочий проект и потери у остальных неизбежны? Как поступать?
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