Ford вложит миллиард долларов в беспилотные авто.

Американский производитель автомобилей Ford готов вложить миллиард долларов для разработки "виртуального водителя" для беспилотных авто.
Средства будут выплачиваться постепенно на протяжении 5 лет. Полностью беспилотный автомобиль планируется в 2021 году.
Стартап Argo Al станет дочерней компанией Ford с сохранением автономности и своей команды. Планируется нанять еще около двухсот человек. Компания была создана в 2016 году.
По мнению экспертов, такое решение Ford объясняется желанием оставаться актуальными в эпоху Tesla автомобилей.
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