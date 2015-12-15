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Ford вложит миллиард долларов в беспилотные авто.

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#1
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Ford вложит миллиард долларов в беспилотные авто.


Американский производитель автомобилей Ford готов вложить миллиард долларов для разработки "виртуального водителя" для беспилотных авто.

Средства будут выплачиваться постепенно на протяжении 5 лет. Полностью беспилотный автомобиль планируется в 2021 году.

Стартап Argo Al станет дочерней компанией Ford с сохранением автономности и своей команды. Планируется нанять еще около двухсот человек. Компания была создана в 2016 году.

По мнению экспертов, такое решение Ford объясняется желанием оставаться актуальными в эпоху Tesla автомобилей.


По материалам источника
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