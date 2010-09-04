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Банки в Украине закрыли еще больше отделений

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Банки в Украине закрыли еще больше отделений

В тройку лидеров по количеству закрытых отделений входят Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.

В 2016 году Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль стали лидерами в Украине по количеству закрытых банковских отделений.

Об этом сообщают на официальном сайте Национального банка Украины.

В частности:

— Ощадбанк сократил 516 отделений — до 3,648 тыс,
— ПриватБанк — 348 отделений — до 2,24 тыс,
— Райффайзен Банк Аваль — 85 отделений — до 510.

Среди других банков, которые также сократили количество количество отделений:

— УкрСиббанк — на 75 отделений — до 378,
— Проминвестбанк — на 46 отделений — до 57,
— Правэкс-Банк — на 42 отделения — до 97.

Однако некоторые банки в Украине, наоборот, расширили сеть отделений. Среди них:

— АкордБанк — расширил сеть на 56 отделений — до 60,
— Укргазбанк — на 52 отделения — до 231,
— банк «Сич» — на 30 отделений — до 60.

В целом, по состоянию на начало 2017 года количество банковских отделений в Украине составило 10,316 тыс, что на 13,1% меньше, чем в начале 2016 года.

Источник.
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Метки
банки, новости
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