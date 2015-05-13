6 лучших стартапов области здравоохранения на 2017 год

Стартапов в сфере здравоохранения в 2016 году увеличилось на 200%, они очень влияют на всю медицинскую область и в 2017-2020 годах станут ключевыми решениями различных проблем в здравоохранении. Я отобрал 10 самый перспективных healthcare-стартапов.
Стартап Vivor
, расположенный в Чикаго (штат Иллинойс) разработал финансовую программу для онкобольных людей, которые не в состоянии заплатить за лечение. Платформу используют уже 25 больниц и более 500 пациентов уже получили финансовую помощь. В 2016 году Vivor привлек инвестиции, но сумма сделки не разглашается
Стартап BrainCheck
, расположенный в Хьюстон (штат Техас) привлек в общей сложности $3 млн. для своей платформы, которая использует игры для оценки функции головного мозга. В больше степени предназначена для спортсменов на наличие признаков сотрясения головного мозга. BrainCheck хочет построить свою клиентскую базу в легкой и тяжелой атлетике, где риски сотрясения мозга очень велики.
Стартап Careband
, расположенный в Чикаго (штат Иллинойс) создал смарт-браслет, который направлен на повышение безопасности людей пожилого возраста. Браслет Careband круглосуточно определяет где находится человек, может предупредить сиделку о грядущей опасности (к примеру падение). Браслет может работать месяц без подзарядки. Стартап инвестиции пока что не привлекал.
Стартап The Right Place
, расположенный в Хьюстон (штат Техас), разработал приложение для Apple, которое ускоряет реабилитационный процесс пожилых пациентов. Основанный в 2014 году, уже сумел привлечь $2 миллиона от местных бизнес-ангелов.
Стартап Ygeia
, расположенный в Чикаго (штат Иллинойс) работающий в области спортивной медицины, разработал мобильную систему для метаболического нагрузочного тестирования и комплексное тестирование физического состояния спортсменов. Стартап основанный в 2012 году, сумел закрыть 3 раунда в общей сложности на $78 миллионов.
Стартап Constant Therapy
, расположенный в Бостон (штат Массачусетс) представляет собой мобильное облачное решение для улучшения функции головного мозга и направлено на реабилитацию человека после инсульта. Исследования показали, что пациенты, использовавшие Constant Therapy в дома значительно, лучше стали себя, нежели те, кто проходил простую терапию только в больнице. Основанный в 2013 году, уже сумел привлечь $2.74 миллиона от Golden Seeds.
Специально для MMGP.RU
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