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6 лучших стартапов области здравоохранения на 2017 год

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Старый Сегодня, 10:54
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6 лучших стартапов области здравоохранения на 2017 год


Стартапов в сфере здравоохранения в 2016 году увеличилось на 200%, они очень влияют на всю медицинскую область и в 2017-2020 годах станут ключевыми решениями различных проблем в здравоохранении. Я отобрал 10 самый перспективных healthcare-стартапов.


Стартап Vivor, расположенный в Чикаго (штат Иллинойс) разработал финансовую программу для онкобольных людей, которые не в состоянии заплатить за лечение. Платформу используют уже 25 больниц и более 500 пациентов уже получили финансовую помощь. В 2016 году Vivor привлек инвестиции, но сумма сделки не разглашается


Стартап BrainCheck, расположенный в Хьюстон (штат Техас) привлек в общей сложности $3 млн. для своей платформы, которая использует игры для оценки функции головного мозга. В больше степени предназначена для спортсменов на наличие признаков сотрясения головного мозга. BrainCheck хочет построить свою клиентскую базу в легкой и тяжелой атлетике, где риски сотрясения мозга очень велики.


Стартап Careband, расположенный в Чикаго (штат Иллинойс) создал смарт-браслет, который направлен на повышение безопасности людей пожилого возраста. Браслет Careband круглосуточно определяет где находится человек, может предупредить сиделку о грядущей опасности (к примеру падение). Браслет может работать месяц без подзарядки. Стартап инвестиции пока что не привлекал.


Стартап The Right Place, расположенный в Хьюстон (штат Техас), разработал приложение для Apple, которое ускоряет реабилитационный процесс пожилых пациентов. Основанный в 2014 году, уже сумел привлечь $2 миллиона от местных бизнес-ангелов.


Стартап Ygeia, расположенный в Чикаго (штат Иллинойс) работающий в области спортивной медицины, разработал мобильную систему для метаболического нагрузочного тестирования и комплексное тестирование физического состояния спортсменов. Стартап основанный в 2012 году, сумел закрыть 3 раунда в общей сложности на $78 миллионов.


Стартап Constant Therapy, расположенный в Бостон (штат Массачусетс) представляет собой мобильное облачное решение для улучшения функции головного мозга и направлено на реабилитацию человека после инсульта. Исследования показали, что пациенты, использовавшие Constant Therapy в дома значительно, лучше стали себя, нежели те, кто проходил простую терапию только в больнице. Основанный в 2013 году, уже сумел привлечь $2.74 миллиона от Golden Seeds.

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 11:05. Причина: добавлены изображения
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Метки
венчурные инвесторы, привлечение инвестиций, стартап названия, финансирование стартапа
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