Донат на ютубе

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Иногда попадают видео на ютубе, где говорят о том что кому то сделали донат на 100 $ или 1000 $ и больше, думаю будет интересно будет узнать об этом людям у которых много под подписчиков, и хотелось бы услышать опытных в этом деле, на какую тему должен быть ютуб канал чтоб донатили такие суммы ? сколько должно быть подписчиков ? и как добиться этого вообще ?