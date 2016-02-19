Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Донат на ютубе

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В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
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Старый Сегодня, 07:37
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 241
Благодарностей: 10
КП: 0.011
Донат на ютубе
Иногда попадают видео на ютубе, где говорят о том что кому то сделали донат на 100 $ или 1000 $ и больше, думаю будет интересно будет узнать об этом людям у которых много под подписчиков, и хотелось бы услышать опытных в этом деле, на какую тему должен быть ютуб канал чтоб донатили такие суммы ? сколько должно быть подписчиков ? и как добиться этого вообще ?
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245$ заработано: http://www.clixsense.com/?7878514
adeloo вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:42
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