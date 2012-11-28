Ponka Бизнес-Леди

Имя: Екатерина Пол: Женский Инвестирую в: Другое Регистрация: 12.03.2015 Сообщений: 194 Благодарностей: 237 КП: 0.656

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4 основных шага для успешной кампании на Kickstarter





Если вы думаете о выходе на площадку Kickstarter, вы должны знать, что подготовка к запуску продукта на протяжении нескольких месяцев, сможет значительно увеличить ваши шансы на успех. К примеру, у команды Lume Cube, которая занимается производством освещения для фотографий и видео, запуск их нового продукта Life Lite, заняло несколько месяцев кропотливой работы. До запуска кампании, Lume Cube не только разработали прототипы и наладили производство, но также хорошо поработали над маркетингом своего продукта: они наладили партнерские отношения с такими звездами спорта, как Райан Шеклер.



Успешная кампания на Kickstarter состоит из нескольких частей, и ни одну из них нельзя упустить из виду. Одним из наиболее важных факторов успеха является ваше видео. Вы должны убедиться, что в вашем ролике есть эмоциональная привязка к вашему продукту: определенный посыл, который заставит людей поддержать вашу кампанию.



Если вы хотите запустить успешную кампанию для вашего стартапа, выполнение следующих 4х шагов являются обязательным:



1. Подготовка, подготовка и еще раз подготовка.



Вы должны начинать искать партнеров, рассказывать о своем продукте друзьям и семье, как минимум за месяц до начала кампании. Уделите достаточно времени для того, чтобы понять, с кем вы хотите наладить контакт и как, чтобы к моменту запуска вашей кампании, вам не пришлось крутиться как белка в колесе в поиске стейкхолдеров.



Популяризация вашего продукта еще до его релиза, сможет сделать огромный толчок для его развития: вам не придется просить у людей купить его у вас – все будут выстраиваться в очередь, чтобы купить ваш товар.



2. Парнтеры



Налаживание партнерских отношений в вашей отрасли поможет вам понять вашу целевую аудиторию и расширить охват. Например, если кто-то, кто работает с вашей целевой аудиторией, уже запустил свою кампанию, вы можете сделать взаиморекламу: они расскажут у себя на сайте или страничке в соц.сетях о вас, а вы сделаете то же самое для них.



Партнерские отношения с влиятельными людьми из вашей отрасли также могут оказать хорошую услугу. В случае с Lume Cube, команда смогла наладить отношения с легендарным серсером Джимми О’Брайеном и фигуристом Райаном Шеклером. Благодаря этим партнерским связям, Lume Cube смогли не только получить более глубокое понимание своей целевой аудитории, но и расширить охват аудитории благодаря публикации на страничках спортсменов в соц. сетях новости о выходе нового, интересного продукта.



3. Классный контент.



Одним из самых важных пунктов, которые необходимо выполнить для успешного запуска вашей кампании на краундфандинговых платформах, является качественное наполнение странички вашего продукта. Это включает в себя все видео, фотографии и текст вашей кампании. Призыв к действию должен проступать красной нитью на протяжении всего вашего видео, на всех ваших фотографиях и в каждом вашем слове в описании.



Многие предприниматели забывают дать своим клиентам возможность задавать вопросы, и это является очень большим упущением. Если вы хотите, чтобы вас услышали, в первую очередь придется научиться слушать.



4. Крутая команда



Если вы хотите выйти на Kickstarter, вам придется создать какой-либо, абсолютно новой продукт, с нуля. Для того, чтобы значительно облегчить процесс запуска, необходимо обзавестись сильной командой, которая будет готова выкладываться на все 100% ради успеха вашей компании. При запуске кампании на Kickstarter, практически нереально справиться одному: поделитесь своими обязанностями с достойной командой.



Часть команды должна заниматься непосредственной разработкой продукта, другие же должны поработать над созданием крутого контента. Баланс в команде – вот путь к реальному успеху.



Одним из наиболее сложных аспектов, с которыми встречаются предприниматели, при запуске краундфандинговых кампаний, это то, что каждый может увидеть и оценить, насколько вы успешны. В отличии от частных фирм, где объемы продаж и доходов скрыты под семью замками, на краундфандинговых платформах абсолютно любой делающий может увидеть сумму денег, которую вы смогли заработать на продаже своего продукта.



С моей точки зрения, для каждого предпринимателя, это должно быть огромным мотиватором – показать всем, какого огромного успеха вы смогли добиться. Теперь, когда вы знаете основы, необходимые для проведения успешной кампании на Kickstarter, все, что остается сделать, это начать применять эти советы на практике.



И самое главное, не забудьте созрадь крутой продукт, который люди захотят покупать



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Автор: Ponka. Катерина Басенко

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru После того как краундфандинговые платформы, такие как Kickstarter, набрали популярность, запустить удачную кампанию для своего продукта может практически каждый предприниматель. Запуск кампании поможет вам осознать силу толпы и даст возможность вашей компании начать свою жизнь со взлета.Если вы думаете о выходе на площадку Kickstarter, вы должны знать, что подготовка к запуску продукта на протяжении нескольких месяцев, сможет значительно увеличить ваши шансы на успех. К примеру, у команды Lume Cube, которая занимается производством освещения для фотографий и видео, запуск их нового продукта Life Lite, заняло несколько месяцев кропотливой работы. До запуска кампании, Lume Cube не только разработали прототипы и наладили производство, но также хорошо поработали над маркетингом своего продукта: они наладили партнерские отношения с такими звездами спорта, как Райан Шеклер.Успешная кампания на Kickstarter состоит из нескольких частей, и ни одну из них нельзя упустить из виду. Одним из наиболее важных факторов успеха является ваше видео. Вы должны убедиться, что в вашем ролике есть эмоциональная привязка к вашему продукту: определенный посыл, который заставит людей поддержать вашу кампанию.Если вы хотите запустить успешную кампанию для вашего стартапа, выполнение следующих 4х шагов являются обязательным:Вы должны начинать искать партнеров, рассказывать о своем продукте друзьям и семье, как минимум за месяц до начала кампании. Уделите достаточно времени для того, чтобы понять, с кем вы хотите наладить контакт и как, чтобы к моменту запуска вашей кампании, вам не пришлось крутиться как белка в колесе в поиске стейкхолдеров.Популяризация вашего продукта еще до его релиза, сможет сделать огромный толчок для его развития: вам не придется просить у людей купить его у вас – все будут выстраиваться в очередь, чтобы купить ваш товар.Налаживание партнерских отношений в вашей отрасли поможет вам понять вашу целевую аудиторию и расширить охват. Например, если кто-то, кто работает с вашей целевой аудиторией, уже запустил свою кампанию, вы можете сделать взаиморекламу: они расскажут у себя на сайте или страничке в соц.сетях о вас, а вы сделаете то же самое для них.Партнерские отношения с влиятельными людьми из вашей отрасли также могут оказать хорошую услугу. В случае с Lume Cube, команда смогла наладить отношения с легендарным серсером Джимми О’Брайеном и фигуристом Райаном Шеклером. Благодаря этим партнерским связям, Lume Cube смогли не только получить более глубокое понимание своей целевой аудитории, но и расширить охват аудитории благодаря публикации на страничках спортсменов в соц. сетях новости о выходе нового, интересного продукта.Одним из самых важных пунктов, которые необходимо выполнить для успешного запуска вашей кампании на краундфандинговых платформах, является качественное наполнение странички вашего продукта. Это включает в себя все видео, фотографии и текст вашей кампании. Призыв к действию должен проступать красной нитью на протяжении всего вашего видео, на всех ваших фотографиях и в каждом вашем слове в описании.Многие предприниматели забывают дать своим клиентам возможность задавать вопросы, и это является очень большим упущением. Если вы хотите, чтобы вас услышали, в первую очередь придется научиться слушать.Если вы хотите выйти на Kickstarter, вам придется создать какой-либо, абсолютно новой продукт, с нуля. Для того, чтобы значительно облегчить процесс запуска, необходимо обзавестись сильной командой, которая будет готова выкладываться на все 100% ради успеха вашей компании. При запуске кампании на Kickstarter, практически нереально справиться одному: поделитесь своими обязанностями с достойной командой.Часть команды должна заниматься непосредственной разработкой продукта, другие же должны поработать над созданием крутого контента. Баланс в команде – вот путь к реальному успеху.Одним из наиболее сложных аспектов, с которыми встречаются предприниматели, при запуске краундфандинговых кампаний, это то, что каждый может увидеть и оценить, насколько вы успешны. В отличии от частных фирм, где объемы продаж и доходов скрыты под семью замками, на краундфандинговых платформах абсолютно любой делающий может увидеть сумму денег, которую вы смогли заработать на продаже своего продукта.С моей точки зрения, для каждого предпринимателя, это должно быть огромным мотиватором – показать всем, какого огромного успеха вы смогли добиться. Теперь, когда вы знаете основы, необходимые для проведения успешной кампании на Kickstarter, все, что остается сделать, это начать применять эти советы на практике.И самое главное, не забудьте созрадь крутой продукт, который люди захотят покупать------------------------Автор: Ponka. Катерина БасенкоАвторские права на статью принадлежат mmgp.ru

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