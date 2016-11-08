Sbitcoin.ru – ввод, вывод, обмен: qiwi, яд, btc, btc-e, pm, pr24, mg, wu, нал(ru, ua)

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Рады предложить Вашему вниманию сервис обмена электронных валют sbitcoin.ru! У нас Вы можете в кратчайшие сроки, абсолютно анонимно и по выгодному курсу купить, продать, обменять, ввести, вывести, обналичить Ваши электронные деньги.
2. Пополнение банковских карт и счетов:
-Banki RU (Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф, Русский Стандарт, ПромсвязьБанк, Открытие)
-Banki UA (Приват Банк, Альфа Банк, Ощадбанк, Пумб)
-Карты VISA выпущенные на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
3. Работа с наличными (КУПИТЬ/ПРОДАТЬ BITCOIN/BTC-E/QIWI/PM) за наличные:
-России (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Казань и др.)
-Украине (Киев, Харьков, Львов, Одесса, Полтава, Днепропетровск, Запорожье и др.)
-Также, Вы можете заказать доставку наличных в ваш город.
4. Отправить/принять денежный перевод по всему миру:
-Western Union
-MoneyGram
-Золотая Корона
Наши преимущества:
1. Быстрая обработка заявок (от 1 до 15 минут).
2. Конфиденциальность личных данных (не разглашаем информацию 3-им лицам).
3. Большие, регулярно пополняемые резервы.
4. Депозиты на многих форумах.
5. Лучшие курсы обменов на рынке для партнеров.
6. Хорошая команда курьеров.
7. Быстрая служба поддержки.
8. Работаем на прямую, без посредников.
9. Возможность зарабатывать вместе с нами, с помощью партнёрской программы.