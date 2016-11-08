Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Sbitcoin.ru – ввод, вывод, обмен: qiwi, яд, btc, btc-e, pm, pr24, mg, wu, нал(ru, ua)

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Сайты, которые предоставляют сервис обмена электронной валюты.
Внимание!!! Наличие сайта, выполняющего обмен валют, обязательно!
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Обмен валют, доставка наличных
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:13
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Sbitcoin.ru – ввод, вывод, обмен: qiwi, яд, btc, btc-e, pm, pr24, mg, wu, нал(ru, ua)


Внимание!!! Мы проводим обмены только через онлайн-чат на сайте! Актуальные контакты для консультаций смотрите на сайте.
Sbitcoin – сервис № 1 в России по обмену Биткоинов/BTC-e кодов.

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Наши услуги:
1. Обмен:
-Bitcoin
-BTC-E USD
-Qiwi
-Yandex Money
-BTC-E RUB
-Perfect Money
-ADV Cash
-Capitalist
-Payeer
-OkPay
-Exmo

2. Пополнение банковских карт и счетов:
-Banki RU (Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф, Русский Стандарт, ПромсвязьБанк, Открытие)
-Banki UA (Приват Банк, Альфа Банк, Ощадбанк, Пумб)
-Карты VISA выпущенные на территории России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

3. Работа с наличными (КУПИТЬ/ПРОДАТЬ BITCOIN/BTC-E/QIWI/PM) за наличные:
-России (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Казань и др.)
-Украине (Киев, Харьков, Львов, Одесса, Полтава, Днепропетровск, Запорожье и др.)
-Также, Вы можете заказать доставку наличных в ваш город.

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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