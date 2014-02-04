OrkOrElf Специалист

Имя: Дмитрий Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 04.02.2014 Сообщений: 720 Благодарностей: 1,117 КП: 0.485

Умерьте свою жадность и избегайте "пирамид"

Большинство людей хотят получить какую-то "халяву", желательно в максимальном объёме. Другими словами, мы все хотим много зарабатывать, но не желаем терять хоть что-то. Так не бывает. Чем больше мы стремимся получить, тем выше риск того, что мы можем потерять свои деньги. Нельзя получить что-то "нахаляву". У всего есть цена. Если Вы верите в возможность "стабильного, высокого и регулярного", а главное, безрискового пассивного заработка, то Вас, скорее всего, "разводят" или не все говорят.

СОВЕТ: включайте мозги и логику! Не позволяйте себя "закружить"! Поймите, что деньги ниоткуда не появляются. Ну кроме банков, но это совсем другая история. В интернете очень много жуликов. Все хотят получить Ваши деньги и для этого они готовы обещать Вам "золотые горы" и либо врать, либо вводить Вас в заблуждение.

Для того, чтобы минимизировать риски "попадалова" на них, Вам снова придется включить мозги и свою логику. Вы способны верить в то, что кто-то может дать Вам, грубо говоря, удвоение Вашей инвестиции каждую неделю (месяц)? Тогда подумайте еще раз! Вы должны узнать и разобраться, что такое "хайпы" (hyip). Это "псевдо-инвестиционные проекты", которые обещают заведомо нереальные проценты за вложения в них. Необходимо понимать, что подобную доходность можно обеспечить только за счет средств новых вкладчиков, т.е. по принципу "пирамиды". На этом форуме немало "адептов" этого вида "инвестирования", поэтому не буду расписывать здесь всю теорию. Я однозначно советую Вам никогда не вкладывать ни копейки в данные структуры . Тут Вам на помощь снова должна прийти Ваша логика.

Далее основные моменты, которые я бы хотел, чтобы Вы принимали во внимание, прежде чем поддаться на уговоры кого-то, кто уговаривает или убеждает Вам "вложиться" куда-то.



- Вы должны четко понимать, за счет чего происходит прирост Ваших денег. Каким образом из 100 единиц получаются 110 и т.д. При этом надо интересоваться, а чем Вы рискуете в этом процессе.

- Кто будет отвечать за Ваши деньги? Часто Вам предлагаются перечислить деньги "на деревню дедушке", а затем, когда деньги "теряются", Вы не можете найти "крайнего" в своих поисках.

СОВЕТЫ:

1) Необходимо, чтобы Вы четко видели, кто является получателем Ваших денег. Это должно быть конкретное юр.лицо, физ.лицо, кто имеет полномочия и способно отвечать за Ваши деньги. Ваш вклад должен быть оформлен официально, а момент передачи денег зафиксирован. Без этого Вы будете абсолютно бесправны в случае "кидка".

2) Использование "удобных" платежек при инвестициях противопоказано. Ведь "удобство" часто имеет отношение к анонимности, а стало быть мошенники могут использовать "дропов" (подставных лиц) для приема платежей от Вас. Используйте только верифицированные каналы для осуществления переводов!

- Вы должны контролировать целевое использование Ваших денег! Вы перечисляете деньги на что-то. А именно, на использование в инвестиционных целях. Вы не хотите, чтобы получатель мог взять Ваши деньги и позавтракать на них в кафе или купить жене шубу. Никогда не перечисляйте деньги туда, где Вы не можете быть уверены, как они "работают".

- Вы должны, хотя бы поверхностно, изучить законодательную базу, на основе которой строится "легенда" деятельности той компании, куда Вы собираетесь инвестировать свои деньги. Обманывать легче всего "лоха". Не будьте им!

- Вы должны знать, кто такие "рефоводы". Рефоводы - это люди, которые привлекают новых клиентов в различные компании, получая процент либо от привлеченного капитала, либо фиксированную комиссию. Чаще всего, "рефовод" будет "петь песни" о том, насколько прекрасный вариант для инвестирования представляет из себя та или иная компания. Всегда проверяйте сказанное им в других источниках! Будьте скептиками!



Я здесь перечислил основные моменты, которые доkжен знать начинающий "инвестор", чтобы снизить шансы быть обманутым. Существует еще очень много важных факторов, которые также стоит знать, но это, наверное, может быть темой целой книги. Все моменты невозможно рассмотреть в формате статьи.



Желаю Вам, чтобы Вы не теряли деньги, а только их зарабатывали. Публикую эту тему в разделе, куда могут заглядывать "новички", специально, чтобы они могли ознакомиться с некоторыми важными для благополучия их финансов моментами. Буду публиковать их тезисно, аргументируя каждый из пунктов.Далее основные моменты, которые я бы хотел, чтобы Вы принимали во внимание, прежде чем поддаться на уговоры кого-то, кто уговаривает или убеждает Вам "вложиться" куда-то.- Вы должны четко понимать, за счет чего происходит прирост Ваших денег. Каким образом из 100 единиц получаются 110 и т.д. При этом надо интересоваться, а чем Вы рискуете в этом процессе.- Кто будет отвечать за Ваши деньги? Часто Вам предлагаются перечислить деньги "на деревню дедушке", а затем, когда деньги "теряются", Вы не можете найти "крайнего" в своих поисках.СОВЕТЫ:1) Необходимо, чтобы Вы четко видели, кто является получателем Ваших денег. Это должно быть конкретное юр.лицо, физ.лицо, кто имеет полномочия и способно отвечать за Ваши деньги. Ваш вклад должен быть оформлен официально, а момент передачи денег зафиксирован. Без этого Вы будете абсолютно бесправны в случае "кидка".2) Использование "удобных" платежек при инвестициях противопоказано. Ведь "удобство" часто имеет отношение к анонимности, а стало быть мошенники могут использовать "дропов" (подставных лиц) для приема платежей от Вас.Вы перечисляете деньги на что-то. А именно, на использование в инвестиционных целях. Вы не хотите, чтобы получатель мог взять Ваши деньги и позавтракать на них в кафе или купить жене шубу. Никогда не перечисляйте деньги туда, где Вы не можете быть уверены, как они "работают".Обманывать легче всего "лоха". Не будьте им!. Рефоводы - это люди, которые привлекают новых клиентов в различные компании, получая процент либо от привлеченного капитала, либо фиксированную комиссию. Чаще всего, "рефовод" будет "петь песни" о том, насколько прекрасный вариант для инвестирования представляет из себя та или иная компания.Я здесь перечислил основные моменты, которые доkжен знать начинающий "инвестор", чтобы снизить шансы быть обманутым. Существует еще очень много важных факторов, которые также стоит знать, но это, наверное, может быть темой целой книги. Все моменты невозможно рассмотреть в формате статьи.Желаю Вам, чтобы Вы не теряли деньги, а только их зарабатывали.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

ICE FX - самые честные условия для торговли и инвестирования

ICE AM - управляющая компания в Швейцарии - "вход" от 50к __________________ Последний раз редактировалось OrkOrElf; Сегодня в 21:37 .