Стартап AccuPS привлек $100 000 для 3D-контроллера управления виртуальной реальностью

Стартап AccuPS из американского города Уэст-Лафейетт (штат Индиана), разработавший 3D-контроллер для отслеживания движений пользователя, чтобы эффективно управлять действиями в пространстве мобильной виртуальной реальности, привлек $100 000 венчурного финансирования.
Компания AccuPS планирует использовать полученные инвестиции для дальнейшего развития собственной инновационной технологии и масштабирования своей деятельности.
Возглавляемая генеральным директором и основателем Бьюнгху Юнгом AccuPS разработала уникальную 3D-технологию отслеживания движений пользователя для мобильной виртуальной реальности, которая включает в себя устройство слежения, ручной контроллер и передающую антенну, подключаемые к смартфону пользователя, чтобы эффективно управлять своими действиями в пространстве виртуальной реальности.
Компания, которая ранее получила грант в размере $225 000 от National Science Foundation и премию Black Award в размере $20 000 от венчурного фонда Elevate Purdue Foundry (в 2015 году), довольно успешно открыла свой второй раунд финансирования с целью выпустить коммерческий прототип устройства для его последующего серийного производства.
Уникальная технология, разработанная стартапом AccuPS, была успешно запатентована с помощью Purdue Research Foundation и получила лицензию для своей дальнейшей коммерциализации.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/02/accup...n-funding.html
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