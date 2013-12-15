Расходы на создание хайп-партизана

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В общем перейдем к самой теме, я извиняюсь если вдруг уже была или есть похожая тема, по крайней мере в этом разделе я не нашел ответа на свой вопрос.. Меня интересует сколько потребует по финансам создание партизана, и главное отличие по финансовым и временным затратам между обычным хайпом и хайпом партизаном ? К примеру я знаю что обычно гринбара на партизанах не бывает, когда у обычных они имеются, и вот тому подобная разница меня и интересует