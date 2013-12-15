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Расходы на создание хайп-партизана

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Старый Сегодня, 18:07
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 49
Благодарностей: 9
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Расходы на создание хайп-партизана
Доброго времени суток друзья, мне нравится этот форум и люди которые сидят на этом форуме, любой вопрос на тему инвестиций решается на этом форуме и только на этом, а люди тут предельно отзывчивые и это не может не радовать
В общем перейдем к самой теме, я извиняюсь если вдруг уже была или есть похожая тема, по крайней мере в этом разделе я не нашел ответа на свой вопрос.. Меня интересует сколько потребует по финансам создание партизана, и главное отличие по финансовым и временным затратам между обычным хайпом и хайпом партизаном ? К примеру я знаю что обычно гринбара на партизанах не бывает, когда у обычных они имеются, и вот тому подобная разница меня и интересует
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:03
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