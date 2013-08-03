Sibirochka24 Любитель

Имя: Sofiya Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 05.12.2016 Сообщений: 188 Благодарностей: 24 КП: 0.000

Интернет мошенник hyipadv.com ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!!!



При входе на сайт, можно увидеть что данный товарищ, предлагает услуги по раскрутке HYIP, при этом на его сайте даже есть видео его !!! УСПЕШНОЙ!!! раскрутки проектов, которые на самом деле липовые! Но чем дальше, тем интереснее.

Сначала к этому товарищу добавились в скайп

Цитата: [02.02.2017 17:31:35] Hyipadv support: Мы готовы поработать с вашим проектом. У вас довольно рабочие планы, на данный момент они будут привлекательны для инвесторов. В целом удобный и с тех. частью хороший проект.

[02.02.2017 17:32:23] X: С чего мы тогда будем начинать?

[02.02.2017 17:33:26] Hyipadv support: Вам стоит определиться с 2мя вещами. С тарифным планом, и с типом рекламы (агрессивная или плавная)

[02.02.2017 17:34:43]X: А чем они различаются? Нам приглянулся голд за 255$ Он плавный или агрессивный?

[02.02.2017 17:36:16] Hyipadv support: К любому тарифу вы выбираете тип плавный или агрессивный. Чем различаются, количеством рассылок, те в целом объемом рекламы. Чем выше тариф, тем больше будет привлечено инвестиций в проект.

[02.02.2017 17:37:06] Xi: Тогда это агрессивная реклана)

[02.02.2017 17:37:15] Xi: *реклама

[02.02.2017 17:38:16] Hyipadv support: На какое число вы бы хотели начало рекламной кампании?

[02.02.2017 17:39:10] X: 7 февраля, сейчас как раз рассылка закончится, и к 7 хочу запустить

[02.02.2017 17:39:23] X: что нужно будет подготовить за этот период?

[02.02.2017 17:40:26] Hyipadv support: После оформления заказа, мы подготавливаем все рекламные материалы и готовы к запуску рекламы

[02.02.2017 17:40:51] Hyipadv support: От вас нужно только оформление заказа и указать желаемое число и время старта

[02.02.2017 17:41:38] Hyipadv support: Если во время составления рекламных материалов у нас возникнут вопросы, то мы можем обратится

[02.02.2017 17:44:17] X: так, хорошо. Тут меня все устраивает

[02.02.2017 17:44:28] X: а как следить за результатами работы?

[02.02.2017 17:45:46] Hyipadv support: После оформления заказа у вас будет доступ в личный кабинет. Там будет подробный отчёт о ходе рекламы. Вы можете оформить заказ прямо сейчас, это займёт не более 1 минуты и бесплатно. После вы сможете посмотреть свой личный кабинет

[02.02.2017 17:46:19] X: Понял, так и сделаю. Для начала с личным кабинетом ознакомьтесь

[02.02.2017 18:21:11] Hyipadv support: Если возникнут ещё какие-то вопросы касательно кабинета или в целом - обращайтесь

Цитата: support@hyipadv.com

6 февр. (4 дн. назад)



кому: мне

Дорогой клиент!



Мы приняли вашу оплату, теперь все детали можете посмотреть в личном кабинете. Мы сможем осуществить запуск рекламной кампании для вашего проекта 17.02.17. В связи с большой нагрузкой на наши сервера среди клиентов Bronze, Silver и Gold тарифов.



Можем предложить 3 варианта дальнейших действий:



1) Дождаться 17 февраля, старт вашего проект уже записан на эту дату.

2) Также, можно перейти на VIP тариф, для этого плана у нас работают отдельные сервера и на данный момент есть свободные места, реклама может быть запущена в штатном режиме(уже сегодня вечером или завтра утром, днем или вечером).

3) Мы вам сделаем возврат ваших средств.



Мы извиняемся за причерченные неудобства и хотим в качестве компенсации предложить скидку в размере 55$, при переходе на VIP. На данный момент на вашем счету 255$, со скидкой переход на VIP будет стоить 100$, вместо 155$.



Тариф VIP это наше лучшее предложение, которое показывает отличный результат. Почти все наши работы, которые показаны в портфолио это результат работы VIP плана. Но в независимости от вашего решения, мы еще раз приносим свои извинения за вынужденное ожидание или переход на другой план и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество.



С уважением, команда Hyipadv.com!



После чего уважаемый Hyipadv нёс в скайп всякую чушь, ради того, что-бы ему отвалили еще немного деньжат.

Но в ответ он получил сообщение:



Цитата: Так я в целом понял. У нас есть 3 пути решения этой ситуации. 1 запускаете компанию завтра и все ок (ни о каких отсрочках мы не договаривались ). 2. Возвращаете мне деньги за проект, если уже потратили то видимо часть денег, как хотите так и возвращаете, я отписываю положительные отзывы, мол вы такой молодец, помогли раскрутили и тп. 3 вариант вы просто меня кинете, ну это у вас наверное стандартная схема, но к этому я принципе готов. И в таком случае это будут ваши последние заработанные деньги на этом сайте.



Самое обидное, что данный проект находится в топе по поисковым запросам, и ни где нет информации о его мошеннической деятельности. Надеюсь больше никто не попадается на его уловки, и товарищ просто прикроет свой баблосбор!! Не хочу в этой теме вдаваться в подробности откуда у меня точная инфа, обращалась к нему за услугами лично я, или кто-то кого я знаю, я просто хочу предупредить людей, которые могут отвалить этому товарищу не хилые деньги, за рекламу, которую он никогда так и не сделает!При входе на сайт, можно увидеть что данный товарищ, предлагает услуги по раскрутке HYIP, при этом на его сайте даже есть видео его !!! УСПЕШНОЙ!!! раскрутки проектов, которые на самом деле липовые! Но чем дальше, тем интереснее.Сначала к этому товарищу добавились в скайпПосле чего произошла оплата данной услуги, и на почту пришло ОЧЕНЬ эпическое письмо, которое в тот момент вызвало мало подозрений.В общем раскручивание на бабосики пошло полным ходом.После чего уважаемый Hyipadv нёс в скайп всякую чушь, ради того, что-бы ему отвалили еще немного деньжат.Но в ответ он получил сообщение:В общем-то все пошло по третьему пути, и именно поэтому тема и создалась на данном форуме! Именно благодаря таким моральным фрикам, хайп проекты закрываются, ибо ему в принципе тяжело удержаться на плаву, а тут еще всякая ........ пытается обмануть и нажиться.Самое обидное, что данный проект находится в топе по поисковым запросам, и ни где нет информации о его мошеннической деятельности. Надеюсь больше никто не попадается на его уловки, и товарищ просто прикроет свой баблосбор!!

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__________________ Последний раз редактировалось Sibirochka24; Сегодня в 12:12 .