Cripto.biz - Майнер криптовалют.

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 05.02.2017.
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CRIPTO.BIZ - это уникальная экономическая игра-симулятор майнинга криптовалют с выводом реальных денег.
Отличный и лёгкий дизайн, выгодная партнёрская программа, прозрачность системы и многое другое.
Покупайте Криптовалюту, и они будут приносить вам Крипто, которые можно обменять на реальные деньги.
90% на вывод, 10% на реинвест для покупок.
Приглашайте своих друзей и знакомых и получайте 15% на счет для вывода за их пополнения.
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◄ Магазин Криптовалют (Маркетинг) ►
Распределение при продаже: 90% на вывод, 10% на покупки.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 20 руб.
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◄ Бонусы ►
Криптовалюта NameCoin в подарок.
+20% на 1-е пополнение и +10% на последующие.
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◄ Прочее ►
3 вида бонусов : ежечасовой / на вывод / ежедневный.
Payeer лотерея.
Конкурс рефералов.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 15% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг LIGHT ►
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◄ Рефбек - 1ОО% ►