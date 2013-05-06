Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cripto.biz - Майнер криптовалют.

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:41
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,747
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Cripto.biz - Майнер криптовалют.


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 05.02.2017.



_____________________________________________

◄ О проекте ►


CRIPTO.BIZ - это уникальная экономическая игра-симулятор майнинга криптовалют с выводом реальных денег.
Отличный и лёгкий дизайн, выгодная партнёрская программа, прозрачность системы и многое другое.
Покупайте Криптовалюту, и они будут приносить вам Крипто, которые можно обменять на реальные деньги.
90% на вывод, 10% на реинвест для покупок.
Приглашайте своих друзей и знакомых и получайте 15% на счет для вывода за их пополнения.

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◄ Магазин Криптовалют (Маркетинг) ►



Распределение при продаже: 90% на вывод, 10% на покупки.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 20 руб.
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◄ Бонусы ►
Криптовалюта NameCoin в подарок.
+20% на 1-е пополнение и +10% на последующие.
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◄ Прочее ►
3 вида бонусов : ежечасовой / на вывод / ежедневный.
Payeer лотерея.
Конкурс рефералов.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 15% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг LIGHT ►


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Последний раз редактировалось NETWEB-monitor; Сегодня в 06:43.
NETWEB-monitor на форуме  
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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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