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Сильный доллар назвали главной опасностью 2017 года

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Сильный доллар назвали главной опасностью 2017 года
Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на мнение участников финансового рынка.



В числе главных экономических рисков 2017 года оказалось укрепление доллара.

Агентство пишет, что риски, связанные с непредсказуемостью результатов выборов во Франции и Нидерландах, отвлекают инвесторов от других важных угроз. Они остаются незамеченными, но могут нарушить глобальную экономическую стабильность.

Таких угроз, по мнению экспертов пять, среди них — укрепление доллара. Инвестиционный директор компании Union Bancaire Мишель Лок (Michael Lok) отметил, что сильная американская валюта навредит экспортерам Соединенных Штатов и приведет ухудшению динамики прибыли корпоративного сектора.

Кроме того, данный фактор негативно скажется на экономиках развивающихся стран, так как инвесторы начнут активнее вкладывать средства в американские активы. При этом укрепление доллара приведет к падению сырьевых цен.

Другими незамеченными рисками являются неисполнение президентом США Дональдом Трампом своей экономической программы, повышение ставки ФРС, замедление экономики Китая, а также рост доходности казначейских облигаций.
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