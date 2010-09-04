Samsung Pay начнет работу в Индии в первой половине 2017 года

Компания Samsung сделала важные шаги для запуска своей мобильной платежной системы Samsung Pay в Индии.
В то время как предыдущие отчеты прогнозировали запуск Samsung Pay в середине 2017 года, недавнее начало сотрудничество с American Express в Индии приближает дату начала работы мобильного кошелька до первой половины 2017 года.
В начале декабря стало известно, что в 2017 году платёжный сервис Samsung Pay также будет запущен в Великобритании.
Сервис Samsung Pay запрашивает авторизацию по отпечатку пальца или пин-коду для всех случаев оплаты. Воспользоваться платежным сервисом могут только пользователи Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Note 5, Gear S2, а так же новых часов Gear S3.
Мобильные платежи Samsung Pay запущены уже в США, Южной Корее, Китае, Испании и России.
Источник
.