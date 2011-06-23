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Вакансия, Россия. Копирайтер на удаленку
Кто мы
Мы продвигаем не сайт, а бизнес клиента. Объединяя комплекс инструментов интернет маркетинга (SEO, SMM, SERM и др.), обеспечиваем сбалансированное развитие и стабильный поток клиентов.
Главная цель - создание максимально удобных условий для развития малого и среднего бизнеса (максимум прибыли на каждый вложенный рубль в маркетинг и рекламу).
Мы формируем команду людей, которые любят то, что они делают, обладают внутренней свободой и активно путешествуют, познавая себя и мир вокруг.
Условия:
1. График 5/2, 10:00 - 20:00 по московскому времени (работа удалённая);
2. Оплата сдельная с мотивацией на первое время (1-2 месяца), далее обсудим оклад + бонус;
3. Возможность заказывать любые профессиональные книги (1 раз/мес.);
4. Покрываем до 50% на мероприятия по обучению.
Требования:
1. Опыт работы от 1 года;
2. Умение самостоятельно искать нужную информацию в интернете;
3. Умение описывать преимущества продукта, услуги;
4. Убеждать посетителя сделать целевое действие на сайте;
5. Придерживаться ТЗ SEO специалиста и внутренних требований к написанию текстов;
6. Соблюдать сроки;
7. Готовность работать по KPI (оплата зависит от результатов);
8. Готовность выполнить тестовое задание.
! Главное требование - получать удовольствие от написания текстов, умение погружаться в проект и выдавать рабочие тексты, которые улучшают сайт и помогают достигать маркетинговых целей.
Что нужно делать:
1. Написание продающих текстов с соблюдением SEO требований;
2. Работа с ключевым запросами;
3. Написание статей с соблюдением SEO требований;
4. Написание постов для соц. сетей.
Кто заинтересовался - пишите, как наберется 5 сообщений, напишу почту для контактов!))