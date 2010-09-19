Уникальный маркетплейс для частного капитала Wealth привлек $705 000 инвестиций

Уникальный финансовый маркетплейс для частного капитала Wealth привлек $705 000 инвестиций. В текущем раунде финансирования участвовали венчурный фонд Vulpes и финтех-компания Prive Holdings, а также двое других неназванных инвесторов.
Сингапурский стартап Wealth помогает физическим лицам находить высококвалифицированных экспертов по управлению активами и инвестиционными портфелями. Программное обеспечение данного сервиса учитывает все запросы и предпочтения пользователей и соединяет их с нужными поставщиками услуг по управлению частным капиталом, в том числе частными банками, финансовыми консультантами, юристами, налоговыми консультантами и многими другими. Среди клиентов Wealth присутствуют физические лица, которые инвестируют от $250 000 до более чем $20 млн. В среднем на каждого пользователя приходится $7 млн. инвестированных средств.
Представители стартапа утверждают, что с момента его запуска в 2015 году уже более 1000 человек смогли воспользоваться данным сервисом, совершив сделки на общую сумму более $250 млн.
Компания будет наращивать свое присутствие в Юго-Восточной Азии с помощью открытия новых офисов в Гонконге и Малайзии.
Wealth станет использовать новое финансирование для дальнейшего расширения возможностей своей платформы. Среди новых функций будут добавлены рекомендации и система уведомлений для пользователей, предлагающая им дополнительные варианты по выбору профессионалов, которые соответствуют заданным критериям. Кроме того, компания будет расширять такие альтернативные направления инвестиций, как недвижимость, искусство, старинные автомобили и другие предметы роскоши.
Редакционная команда стартапа также будет активно развиваться. Она займется выпуском информационного контента для компании в виде новостей об инвестициях и финансовых советниках, а также станет публиковать мнения экспертов из данной отрасли.
Кроме того, Wealth увеличит свое присутствие в Юго-Восточной Азии и откроет новые офисы в Гонконге и Малайзии, чтобы привлечь большое количество пользователей из других стран для своей уникальной онлайн-платформы.
Стартап Wealth был ранее известен как «findawealthmanager.com». После своего успешного ребрендинга в июне 2016 года компания продемонстрировала колоссальный рост на 400 процентов в годовом исчислении.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.starterincubator.com/vent...opportunities/
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