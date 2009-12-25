СЕО Qiwi возглавит разработку цифровой валюты России
Финтех Ассоциация России, созданная в рамках поощрения более широкого исследования технологии цифровой валюты, назначила главу Qiwi Сергея Солонина своим новым СЕО.
Теперь Солонин будет возглавлять деятельность консорциума, а именно координировать работу R&D с Банком России, Сбербанком, ВТБ Банком, Альфа-Банком, Газпромбанком, банком Открытие и Национальной системой платежных карт (НСПК).
Согласно публикации группы, члены консорциума будут исследовать приложения, в том числе цифровую идентификацию, криптовалюты и открытые API-интерфейсы.
Солонин заявил:
«Концепция ассоциации является единственной в своем роде в России и объединяет не только наших участников рынка, но и наших регуляторов и экспертов в сфере коммуникаций и технологических платформ».
Для Qiwi, одной из крупнейших платежных фирм России, этот шаг знаменует новый этап в попытках запустить в стране рабочую группу по блокчейну и криптовалютам, свою работу над этим проектом компания начала еще в апреле 2016 года.
В настоящее время фирма также является членом R3CEV, мирового банковского консорциума, сосредоточенного на блокчейне и работе цифровых валют.
Начиная с 2015 года, Qiwi находится среди активных фирм в своей работе над изучением блокчейна, созданием системы обработки на основе технологии и в своих экспериментах над личной цифровой валютой.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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