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СЕО Qiwi возглавит разработку цифровой валюты России

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Старый Сегодня, 19:34
#1
Премиум
 
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Инвестирую в: Другое
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СЕО Qiwi возглавит разработку цифровой валюты России
СЕО Qiwi возглавит разработку цифровой валюты России
Финтех Ассоциация России, созданная в рамках поощрения более широкого исследования технологии цифровой валюты, назначила главу Qiwi Сергея Солонина своим новым СЕО.

Теперь Солонин будет возглавлять деятельность консорциума, а именно координировать работу R&D с Банком России, Сбербанком, ВТБ Банком, Альфа-Банком, Газпромбанком, банком Открытие и Национальной системой платежных карт (НСПК).

Согласно публикации группы, члены консорциума будут исследовать приложения, в том числе цифровую идентификацию, криптовалюты и открытые API-интерфейсы.

Солонин заявил:

«Концепция ассоциации является единственной в своем роде в России и объединяет не только наших участников рынка, но и наших регуляторов и экспертов в сфере коммуникаций и технологических платформ».

Для Qiwi, одной из крупнейших платежных фирм России, этот шаг знаменует новый этап в попытках запустить в стране рабочую группу по блокчейну и криптовалютам, свою работу над этим проектом компания начала еще в апреле 2016 года.

В настоящее время фирма также является членом R3CEV, мирового банковского консорциума, сосредоточенного на блокчейне и работе цифровых валют.

Начиная с 2015 года, Qiwi находится среди активных фирм в своей работе над изучением блокчейна, созданием системы обработки на основе технологии и в своих экспериментах над личной цифровой валютой.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Последний раз редактировалось Alex077; Сегодня в 19:57.
Alex077 на форуме  
Старый Сегодня, 19:37
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,394
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Re: Две крупнейшие биржи Китая прекращают вывод средств Биткоины
Поздно пить баржоми (с)
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 19:39
#3
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,639
Благодарностей: 8,619
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награды Волшебный горшочек 
Re: Две крупнейшие биржи Китая прекращают вывод средств Биткоины
повтор http://mmgp.ru/showthread.php?t=497920
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pilot10 на форуме  
Старый Сегодня, 20:01
#4
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,605
Благодарностей: 1,395
КП: 0.687
Автор темы Re: Две крупнейшие биржи Китая прекращают вывод средств Биткоины
Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
повтор http://mmgp.ru/showthread.php?t=497920
Хорошо что вы быстро замечаете повторы, особенно когда система поиска их не видит, но быстрый копипаст с источника исказившего информацию, не совсем ТЕМА...!!
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Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
Старый Сегодня, 20:10
#5
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,639
Благодарностей: 8,619
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Re: СЕО Qiwi возглавит разработку цифровой валюты России
Цитата:
Сообщение от Alex077 Посмотреть сообщение
Финтех Ассоциация России, созданная в рамках поощрения более широкого исследования технологии цифровой валюты, назначила главу Qiwi Сергея Солонина своим новым СЕО.
А эта новость http://mmgp.ru/showthread.php?t=4967...1#post12199213 от 03.02.2017, 15:45
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pilot10 на форуме  
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