Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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[ПРОДАМ] Группы Вконтакте/Facebook/Instagram высокопосещаемы

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Обсуждаем маркетинг в социальных сетях, таких как Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Facebook, Myspace и др.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:18
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 60
Благодарностей: 0
КП: 0.000
[ПРОДАМ] Группы Вконтакте/Facebook/Instagram высокопосещаемы
Доброго времени суток! ​
Продаю свои сообщества Вконтакте с хорошей активностью и монетизацией. Для тех кто в теме, думаю не имеет смысла расписывать все привилегии данной темы, ну а для тек кто в танке, готов Безвозмездно, просто за человеческое Спасибо проконсультировать по данному направлению в этом виде Бизнеса.

Направления по которым можно работать разные, так, как социальная индустрия можно так сказать промышленная, зарабатывать можно абсолютно на всем, на рекламе, развивать с помощью сообщества Offline Бизнес, при этом дополнительно продавая услуги. В принципе если вас интересует данное направление, то вы можете найти в интернете полно информации.

Причина продаж: Продаю по причине того что слаживаю в другой Offline Бизнес , но с SMM не расстаюсь, как только наберется сумма покрывающая мои расходы, продажу прекращу, поэтому тема не вечна.

Сообщества Вконтакте​
Тематика Поздравления
1.120.000 Подписчиков (С Аккаунтом Создателя)

Тематика Творчество
602.000 Подписчиков (С Аккаунтом Создателя)

Тематика Любовь
350.000 Подписчиков (С Аккаунтом Создателя)

Тематика Картинки
146.000 Подписчиков (С Аккаунтом Создателя)

Тематика СМС переписки
118.000 Подписчиков (С Аккаунтом Создателя)

Тематика Пошлые
281.000 Подписчиков (С Аккаунтом Создателя)

Тематика Твочество
156.000 Подписчиков (С Аккаунтом Создателя)

Тематика Кулинария
122.000 Подписчиков (С Аккаунтом Создателя)

Тематика AliEXpress
57 000 подписчиков (С Аккаунтом Создателя)

Тематика Кино
78.000 подписчиков (С Аккаунтом Создателя)

Тематика Авто
60.000 подписчиков (С Аккаунтом Создателя)


Сообщества Facebook ​
Тематика Юмор
270.000 Подписчиков (Полная передача прав)

Тематика Мужcкские Цитаты
295.000 Подписчиков (Полная Передача прав)


Сообщества Инстаграм

Тематика Юмор
90.000 Подписчиков


Реальному покупателю готов дать время на тест, через гаранта что бы понять нужно ли ему или нет, в целом в ведении сообществ сложного ничего нету, у меня занимаются этим редакторы, готов отдать редактора в нагрузку на моих с ним договоренностях. Подробности по контактам.


Email: teriupmeori@gmail.com
Vk: id305405894
Telegram: @teriupmeori
__________________
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altomour вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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