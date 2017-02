myhyipsnet Профессионал

Instamining - instamining.com Старт 09/02/2017



языки: EN



Новый проект: Instamining

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

We have realized ability of simultaneous mining of the most demanded cryptocurrencies.



You determine what percentage of power allocate for production of a cryptocurrency by yourself.



Profit is from 10% to 20% daily depending on the amount of invested funds.



Twolevel partnership program: 7% - 3% you get, purchased by your referrals.

Перевод с Google: (RU)

Цитата: Мы реализовали возможность одновременной отработки наиболее востребованных cryptocurrencies.



Вы сами определяете, какой процент мощности выделяют для производства в криптовалюта самостоятельно.



Прибыль составляет от 10% до 20% в день в зависимости от суммы вложенных средств.



Двухуровневый партнерская программа: 7% - 3% вы получите, купленные вашими рефералами. + Планы: Цитата: 10% Daily LIFETIME | 15% Daily LIFETIME | 20% Daily LIFETIME



Цитата: * Принимает: BitCoin.

* Минимальный депозит: 0.01 BTC

* Реф. программа: 7% - 3%

* DDoS защита: Blackhost Ltd

* SSL: EssentialSSL -COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant



+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.INSTAMINING.COM

Name Server: NS2.INSTAMINING.COM



IP Address: - 185.142.236.148 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Noord-holland - Amsterdam - Blackhost Ltd.



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-02-02 - Expires on 2018-02-02 - Updated on 2017-02-03

+ Мой вклад:

Цитата: Amount: 100$

Time: 2017-02-09 14:24:31

Hash:6c5999ce8f30bfd8731cdecbd8788dfc934bec8ed81f4 dcf5f260e356a26ee96

https://blockchain.info/tx/6c5999ce8...260e356a26ee96



>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

