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Курс биткоина упал на 2% вследствие действий китайского ЦБ

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Старый Сегодня, 16:38
#1
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награды Волшебный горшочек 
Курс биткоина упал на 2% вследствие действий китайского ЦБ


8 февраля Народный банк Китая провёл экстренное совещание, на которое были приглашены представители ведущих платформ криптовалют в стране. Главной темой заседания стал вопрос об отмывании доходов и вывода из страны капиталов по средством электронных платёжных систем, включая биткоин.

По окончании совещания, курс криптовалюты упал на 1,7% до 1028 долларов по индексу Уинклвосса (Winklevoss Index, Winkdex).

На протяжении последнего месяца объёмы обмена юани на биткоины постепенно уменьшались и в суммарном эквиваленте сократились почти на треть. Кроме этого, основные китайские биржи криптовалют (BTCC, Huobi и OKCoin) ввели дополнительную комиссию в размере 0,2% за каждую совершённую операцию.

По статистическим данным за последний год, биткоин увеличился в цене более чем на 120%. В первую очередь данное явление связан ос тем, что многочисленные китайские инвесторы скупали данную криптовалюту в больших количествах, чтобы не допустить ослабление юаня. В итоге, данная тенденция перестала устраивать правительство КНР, т.к. по их мнению, определённая часть средств выводилась из страны незаконно, минуя легальную экономику.

По оценкам экспертов независимого агентства Chainanalysis, в течение 2016 года с помощью биткоинов, китайская экономика не досчиталась около 2 млрд долларов. При этом, более 40% опреаций, совершённых с криптовалютами за данный период, было совершенно именно в Китае.


Специально для mmgp.ru
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