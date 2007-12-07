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BaFin - Финансовый регулятор Германии

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BaFin - Финансовый регулятор Германии


BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - Федеральное управление финансового надзора Германии было создано в 2002 году и размещается в двух городах Франкфурт-на-Майне и Бонн.

Данный регулятор входит в состав Федерального Правительства республики, но финансируется за чет организаций, сферу деятельности которых регулирует. BaFin тесно сотрудничает как федеральным министерством финансов, так и с национальным банком страны. Это в свою очередь обеспечивает высокую степень стабильности финансовой системы Германии.

Цели и задачи:
  • формирование стабильных условий для работы финансового рынка;
  • осуществление контроля за деятельностью банковских учреждений и финансовых организаций в вопросах их платежеспособности, исполнения ими обязательств перед клиентами;
  • ведение участниками рынка финансов прозрачной деятельности;
  • предотвращение манипуляций и нелегальной работы.

В Германии BaFin имеет очень высокую степень доверия среди трейдеров, так как брокерская деятельность проверяется постоянно и с прессующей немецкой педантичностью. Например, после проверок , ведущие банки страны (DeutscheBank AG и Commerzbank AG) уволили несколько трейдеров. А DeutscheBank, в свою очередь, был обвинен BaFin в нарушении корпоративных принципов.

Официальный сайт BaFin
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Метки
bafin описание, bafin отзывы, форекс регуляторы
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