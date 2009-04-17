Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 12:43 Сегодня, 12:43 Сегодня, 11:29 #1 MikhailKurakin Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 17.04.2009 Сообщений: 364 Благодарностей: 38 КП: 0.019 Фактор Трампа



Автор: Владислав Орехов



Победа Дональда Трампа и реакция рынков на его приход к власти – это афера года, а возможно и всего последнего десятилетия. Сложно вспомнить тот момент, когда рынки так сильно ошибались, прогнозируя одно, но получали другой результат.



Мы в прямом эфире наблюдаем глобальное изменение современной модели и парадигмы движения финансовых рынков.



Для того чтобы лучше понять, что происходит, рассмотрим факторы, которые влияют на движения котировок различных финансовых инструментов.

Денежно-кредитная политика Центрального Банка

Бюджетно-фискальная политика государства Именно эти два элемента становятся причиной движения отдельных финансовых рынков и активов. Американская экономика – крупнейшая в мире. Американские фондовые и товарные площадки – крупнейшие в мире. Курс американского доллара выступает основной валютой, по которой котируются основные товарно-сырьевые активы. Поэтому появление нового непредсказуемого президента США заставляет финансовые рынки менять свой характер движения.



Нам остается лишь попытаться предугадать возможные варианты развития событий и выделить моменты, которые помогут нам сориентироваться в ситуации.



Трамп и твиттер



Сообщения Дональда Трампа на его странице в социальной сети Twitter стали хорошим знаком для рынка США считает топ-менеджер Сингапурской биржи, Чу Сутата.



По мнению экспертов, твиты играют больше на руку трейдерам, так как вместе с Дональдом Трампом пришла неопределенность, дающая право торговать в различных секторах.



Трамп пишет в Twitter практически ежедневно, и сразу после публикации на рынке что-то происходит. При этом никто не знает доподлинно, что произойдет, но трейдеры, скорее, рады такому обстоятельству.



Посмотрим на примеры того как один твит влияет на расстановку сил на финансовом рынке.



12.12.2016.



Трамп отличился резкими высказываниями в твиттере. «Программа создания F-35 и расходы на нее вышли из-под контроля. Миллиарды долларов могут быть и будут сэкономлены на военных и других закупках после 20 января», — написал он в понедельник



Заявление Трампа обрушило стоимость акций компании — производителя истребителей Lockheed Martin сразу на 4,2%, а капитализация компании упала на $2 млрд. Акции еще нескольких подрядчиков оборонного сектора также снизились.











6.12.2016.



Дональд Трамп заявил во вторник, что расходы на построение компанией Boeing нового президентского самолета "вышли за пределы" и призвал правительство отменить этот контракт. Акции компании резко упали в цене



"Boeing строит абсолютно новый "борт номер один" на основе 747 модели для будущих президентов, но расходы вышли за пределы – более $4 млрд. Отменить заказ!", - написал Трамп.







3.01.2017.



Досталось и General Motors.

Компания подверглась критике за то, что автопроизводитель собирает машины в Мексике, а затем беспошлинно ввозит их в США. Речь идет о модели Chevy Cruz — компактном седане и хэтчбеке. «Производите ее в США или платите большие пограничные пошлины!» — потребовал избранный президент.







Реакция не заставила себя долго ждать.



Уже через пару недель Wall Street Journal сообщила, что General Motors инвестирует $1 млрд и создаст тысячу рабочих мест в США.



Новоявленный президент США заставил трейдеров читать Twitter.



Трамп и мигранты



Президент США не обошел вниманием и миграционную проблему. Постройку «очень высокой стены с Мексикой на мексиканские деньги», которую он обещал в предвыборный период, Трамп все-таки не анонсировал. Тем не менее 25 января Дональд Трамп подписал указ об охране государственной границы, по которому должно начаться строительство стены на границе с Мексикой. Вопрос о сроках и цене строительства до сих пор остается открытым.



Министерству труда будет дан приказ о проведении большой ревизии всех нарушений в процессе выдачи виз, которые ударили по американскому рабочему классу. Это будет сделано для того, чтобы выявить возможные нарушения при приеме мигрантов.



Где планируют построить стену



Стену собираются строить а границе с Мексикой. Протяженность границы — 3145 км. Сегодня длина заградительных сооружений, которые начали возводить еще при Билле Клинтоне для борьбы с наркотрафиком, составляет 1078 км. Трамп планирует построить еще около 1600 км.



Основная часть стены была построена после 2006 года, когда Джордж Буш — младший подписал Secure Fence Act, предполагавший строительство заграждений протяженностью более 1100 км. Стоимость постройки заграждений по Secure Fence Act оценивалась в $6 млрд. Из-за высокой стоимости строительство по этому проекту не было доведено до конца.







В своем выступлении перед сотрудниками Министерства внутренней безопасности президент заявил, что подписанные им указы в этой области «спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды долларов».



Трамп и закон Додда-Франка



Закон о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда — Франка (англ.The Dodd — Frank act) - законодательный акт США, принятый 21 июля 2010 г. в целях снижения рисков американской финансовой системы.



Закон существенно изменил деятельность федеральных органов власти, регулирующих порядок оказания финансовых услуг, а также создал дополнительный орган финансового регулирования — Совет по надзору за финансовой стабильностью.



Если говорить кратко, то этот закон был нацелен на рынок коммерческих банков, на которые были наложены существенные ограничения.



К примеру, в законе Додда-Франка существует и правило Волкера. Оно имеет непосредственное отношение к финансовому рынку и гласит следующее:



1. Отделение инвестиционных услуг банковского сектора от рынка потребителей.



Банкам запрещается использовать деньги вкладчиков в своих инвестиционных и спекулятивных проектах.



2. Запрет инвестировать банкам в хедж-фонды и другие инвестиционные фонды свыше 3% от своего капитала первого уровня.



Простое ограничение на инвестиции в финансовый сектор. Попытка ограничить риски от спекулятивных и инвестиционных операций.



3. Запрет торговли драгоценными металлами на внебиржевом рынке для резидентов США.



4. Запрет торговли на валютном, внебиржевом рынке, в том числе, на рынке Forex для резидентов США.



В результате, данный законопроект помог решить основную проблему банковской системы США 2008–2011 годов – снизить системные риски, которые могли привести к повтору кризисной ситуации 2007-2008 годов. С другой стороны, законопроект стал основной причиной того, почему крупнейшие американские банки не смогли вернуть свой уровень капитализации до кризисных показателей.



Решение об отмене закона Додда-Франка – это предвыборное обещание Трампа. Скорее всего, его поддержат на голосовании при Конгрессе, поскольку еще при его введении в 2010 году были большие разногласия, среди которых 100% отсутствие голосов «за» от республиканской партии США.



Возможные последствиях для финансовых рынков:

Американский фондовый, а также внебиржевой рынок Forex, скорее всего, получат дополнительный импульс для своего роста. Маржа прибыльности банковской системы США вырастет. Увеличатся системные риски инвестиционных банковских продуктов. Если раньше закон Додда-Франка ограничивал вложения банка в инвестиционные продукты величиной в 3% от капитала, то сейчас ограничение спадет. Возрастет зависимость банков от ФРС.

Делаем выводы

Непредсказуемая политика Дональда Трампа и та решительность, с которой новый президент США взялся за исполнение своих предвыборных обещаний вернет волатильность на финансовые рынки. 2017 может стать годом сильных продолжительных рыночных движений.

Твиттер 45-го Президента США оказался мощным информационным инструментом, оказывающим сильное влияние на финансовые рынки и не только. Многим трейдерам будет полезно добавить этот новый новостной инструмент в свой арсенал.

Меры в отношении нелегальных мигрантов должны создать дополнительные рабочие места, а также снизить уровень преступности - это в теории. На практике же результат подобных реформ непредсказуем.

Отмена закона Додда-Франка, а вместе с ним и правил Волкера, даст мощный импульс для роста фондового и внебиржевого рынков. Однако и увеличит системные риски для коммерческих банков и создаст условия для развития мошеннических схем. Полный источник материала: Фактор ТрампаАвтор: Владислав ОреховПобеда Дональда Трампа и реакция рынков на его приход к власти – это афера года, а возможно и всего последнего десятилетия. Сложно вспомнить тот момент, когда рынки так сильно ошибались, прогнозируя одно, но получали другой результат.Мы в прямом эфире наблюдаем глобальное изменение современной модели и парадигмы движения финансовых рынков.Для того чтобы лучше понять, что происходит, рассмотрим факторы, которые влияют на движения котировок различных финансовых инструментов.Именно эти два элемента становятся причиной движения отдельных финансовых рынков и активов. Американская экономика – крупнейшая в мире. Американские фондовые и товарные площадки – крупнейшие в мире. Курс американского доллара выступает основной валютой, по которой котируются основные товарно-сырьевые активы. Поэтому появление нового непредсказуемого президента США заставляет финансовые рынки менять свой характер движения.Нам остается лишь попытаться предугадать возможные варианты развития событий и выделить моменты, которые помогут нам сориентироваться в ситуации.Сообщения Дональда Трампа на его странице в социальной сети Twitter стали хорошим знаком для рынка США считает топ-менеджер Сингапурской биржи, Чу Сутата.По мнению экспертов, твиты играют больше на руку трейдерам, так как вместе с Дональдом Трампом пришла неопределенность, дающая право торговать в различных секторах.Трамп пишет в Twitter практически ежедневно, и сразу после публикации на рынке что-то происходит. При этом никто не знает доподлинно, что произойдет, но трейдеры, скорее, рады такому обстоятельству.Посмотрим на примеры того как один твит влияет на расстановку сил на финансовом рынке.Трамп отличился резкими высказываниями в твиттере. «Программа создания F-35 и расходы на нее вышли из-под контроля. Миллиарды долларов могут быть и будут сэкономлены на военных и других закупках после 20 января», — написал он в понедельникЗаявление Трампа обрушило стоимость акций компании — производителя истребителей Lockheed Martin сразу на 4,2%, а капитализация компании упала на $2 млрд. Акции еще нескольких подрядчиков оборонного сектора также снизились.Дональд Трамп заявил во вторник, что расходы на построение компанией Boeing нового президентского самолета "вышли за пределы" и призвал правительство отменить этот контракт. Акции компании резко упали в цене"Boeing строит абсолютно новый "борт номер один" на основе 747 модели для будущих президентов, но расходы вышли за пределы – более $4 млрд. Отменить заказ!", - написал Трамп.Досталось и General Motors.Компания подверглась критике за то, что автопроизводитель собирает машины в Мексике, а затем беспошлинно ввозит их в США. Речь идет о модели Chevy Cruz — компактном седане и хэтчбеке. «Производите ее в США или платите большие пограничные пошлины!» — потребовал избранный президент.Реакция не заставила себя долго ждать.Уже через пару недель Wall Street Journal сообщила, что General Motors инвестирует $1 млрд и создаст тысячу рабочих мест в США.Новоявленный президент США заставил трейдеров читать Twitter.Президент США не обошел вниманием и миграционную проблему. Постройку «очень высокой стены с Мексикой на мексиканские деньги», которую он обещал в предвыборный период, Трамп все-таки не анонсировал. Тем не менее 25 января Дональд Трамп подписал указ об охране государственной границы, по которому должно начаться строительство стены на границе с Мексикой. Вопрос о сроках и цене строительства до сих пор остается открытым.Министерству труда будет дан приказ о проведении большой ревизии всех нарушений в процессе выдачи виз, которые ударили по американскому рабочему классу. Это будет сделано для того, чтобы выявить возможные нарушения при приеме мигрантов.Стену собираются строить а границе с Мексикой. Протяженность границы — 3145 км. Сегодня длина заградительных сооружений, которые начали возводить еще при Билле Клинтоне для борьбы с наркотрафиком, составляет 1078 км. Трамп планирует построить еще около 1600 км.Основная часть стены была построена после 2006 года, когда Джордж Буш — младший подписал Secure Fence Act, предполагавший строительство заграждений протяженностью более 1100 км. Стоимость постройки заграждений по Secure Fence Act оценивалась в $6 млрд. Из-за высокой стоимости строительство по этому проекту не было доведено до конца.В своем выступлении перед сотрудниками Министерства внутренней безопасности президент заявил, что подписанные им указы в этой области «спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды долларов».Закон о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда — Франка (англ.The Dodd — Frank act) - законодательный акт США, принятый 21 июля 2010 г. в целях снижения рисков американской финансовой системы.Закон существенно изменил деятельность федеральных органов власти, регулирующих порядок оказания финансовых услуг, а также создал дополнительный орган финансового регулирования — Совет по надзору за финансовой стабильностью.Если говорить кратко, то этот закон был нацелен на рынок коммерческих банков, на которые были наложены существенные ограничения.К примеру, в законе Додда-Франка существует и правило Волкера. Оно имеет непосредственное отношение к финансовому рынку и гласит следующее:1. Отделение инвестиционных услуг банковского сектора от рынка потребителей.Банкам запрещается использовать деньги вкладчиков в своих инвестиционных и спекулятивных проектах.2. Запрет инвестировать банкам в хедж-фонды и другие инвестиционные фонды свыше 3% от своего капитала первого уровня.Простое ограничение на инвестиции в финансовый сектор. Попытка ограничить риски от спекулятивных и инвестиционных операций.3. Запрет торговли драгоценными металлами на внебиржевом рынке для резидентов США.4. Запрет торговли на валютном, внебиржевом рынке, в том числе, на рынке Forex для резидентов США.В результате, данный законопроект помог решить основную проблему банковской системы США 2008–2011 годов – снизить системные риски, которые могли привести к повтору кризисной ситуации 2007-2008 годов. С другой стороны, законопроект стал основной причиной того, почему крупнейшие американские банки не смогли вернуть свой уровень капитализации до кризисных показателей.Решение об отмене закона Додда-Франка – это предвыборное обещание Трампа. Скорее всего, его поддержат на голосовании при Конгрессе, поскольку еще при его введении в 2010 году были большие разногласия, среди которых 100% отсутствие голосов «за» от республиканской партии США.Полный источник материала: https://www.liteforex.ru/blog/for-be.../factor-trump/

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С уважением, представитель группы компаний __________________С уважением, представитель группы компаний LiteForex , Михаил Куракин. Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 12:43 Сегодня, 12:43 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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