Фактор Трампа
Автор: Владислав Орехов
Победа Дональда Трампа и реакция рынков на его приход к власти – это афера года, а возможно и всего последнего десятилетия. Сложно вспомнить тот момент, когда рынки так сильно ошибались, прогнозируя одно, но получали другой результат.
Мы в прямом эфире наблюдаем глобальное изменение современной модели и парадигмы движения финансовых рынков.
Для того чтобы лучше понять, что происходит, рассмотрим факторы, которые влияют на движения котировок различных финансовых инструментов.
- Денежно-кредитная политика Центрального Банка
- Бюджетно-фискальная политика государства
Именно эти два элемента становятся причиной движения отдельных финансовых рынков и активов. Американская экономика – крупнейшая в мире. Американские фондовые и товарные площадки – крупнейшие в мире. Курс американского доллара выступает основной валютой, по которой котируются основные товарно-сырьевые активы. Поэтому появление нового непредсказуемого президента США заставляет финансовые рынки менять свой характер движения.
Нам остается лишь попытаться предугадать возможные варианты развития событий и выделить моменты, которые помогут нам сориентироваться в ситуации.
Трамп и твиттер
Сообщения Дональда Трампа на его странице в социальной сети Twitter стали хорошим знаком для рынка США считает топ-менеджер Сингапурской биржи, Чу Сутата.
По мнению экспертов, твиты играют больше на руку трейдерам, так как вместе с Дональдом Трампом пришла неопределенность, дающая право торговать в различных секторах.
Трамп пишет в Twitter практически ежедневно, и сразу после публикации на рынке что-то происходит. При этом никто не знает доподлинно, что произойдет, но трейдеры, скорее, рады такому обстоятельству.
Посмотрим на примеры того как один твит влияет на расстановку сил на финансовом рынке.
12.12.2016
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Трамп отличился резкими высказываниями в твиттере. «Программа создания F-35 и расходы на нее вышли из-под контроля. Миллиарды долларов могут быть и будут сэкономлены на военных и других закупках после 20 января», — написал он в понедельник
Заявление Трампа обрушило стоимость акций компании — производителя истребителей Lockheed Martin сразу на 4,2%, а капитализация компании упала на $2 млрд. Акции еще нескольких подрядчиков оборонного сектора также снизились.
6.12.2016
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Дональд Трамп заявил во вторник, что расходы на построение компанией Boeing нового президентского самолета "вышли за пределы" и призвал правительство отменить этот контракт. Акции компании резко упали в цене
"Boeing строит абсолютно новый "борт номер один" на основе 747 модели для будущих президентов, но расходы вышли за пределы – более $4 млрд. Отменить заказ!", - написал Трамп.
3.01.2017
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Досталось и General Motors.
Компания подверглась критике за то, что автопроизводитель собирает машины в Мексике, а затем беспошлинно ввозит их в США. Речь идет о модели Chevy Cruz — компактном седане и хэтчбеке. «Производите ее в США или платите большие пограничные пошлины!» — потребовал избранный президент.
Реакция не заставила себя долго ждать.
Уже через пару недель Wall Street Journal сообщила, что General Motors инвестирует $1 млрд и создаст тысячу рабочих мест в США.
Новоявленный президент США заставил трейдеров читать Twitter.
Трамп и мигранты
Президент США не обошел вниманием и миграционную проблему. Постройку «очень высокой стены с Мексикой на мексиканские деньги», которую он обещал в предвыборный период, Трамп все-таки не анонсировал. Тем не менее 25 января Дональд Трамп подписал указ об охране государственной границы, по которому должно начаться строительство стены на границе с Мексикой. Вопрос о сроках и цене строительства до сих пор остается открытым.
Министерству труда будет дан приказ о проведении большой ревизии всех нарушений в процессе выдачи виз, которые ударили по американскому рабочему классу. Это будет сделано для того, чтобы выявить возможные нарушения при приеме мигрантов.
Где планируют построить стену
Стену собираются строить а границе с Мексикой. Протяженность границы — 3145 км. Сегодня длина заградительных сооружений, которые начали возводить еще при Билле Клинтоне для борьбы с наркотрафиком, составляет 1078 км. Трамп планирует построить еще около 1600 км.
Основная часть стены была построена после 2006 года, когда Джордж Буш — младший подписал Secure Fence Act, предполагавший строительство заграждений протяженностью более 1100 км. Стоимость постройки заграждений по Secure Fence Act оценивалась в $6 млрд. Из-за высокой стоимости строительство по этому проекту не было доведено до конца.
В своем выступлении перед сотрудниками Министерства внутренней безопасности президент заявил, что подписанные им указы в этой области «спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды долларов».
Трамп и закон Додда-Франка
Закон о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда — Франка (англ.The Dodd — Frank act) - законодательный акт США, принятый 21 июля 2010 г. в целях снижения рисков американской финансовой системы.
Закон существенно изменил деятельность федеральных органов власти, регулирующих порядок оказания финансовых услуг, а также создал дополнительный орган финансового регулирования — Совет по надзору за финансовой стабильностью.
Если говорить кратко, то этот закон был нацелен на рынок коммерческих банков, на которые были наложены существенные ограничения.
К примеру, в законе Додда-Франка существует и правило Волкера. Оно имеет непосредственное отношение к финансовому рынку и гласит следующее:
1. Отделение инвестиционных услуг банковского сектора от рынка потребителей.
Банкам запрещается использовать деньги вкладчиков в своих инвестиционных и спекулятивных проектах.
2. Запрет инвестировать банкам в хедж-фонды и другие инвестиционные фонды свыше 3% от своего капитала первого уровня.
Простое ограничение на инвестиции в финансовый сектор. Попытка ограничить риски от спекулятивных и инвестиционных операций.
3. Запрет торговли драгоценными металлами на внебиржевом рынке для резидентов США.
4. Запрет торговли на валютном, внебиржевом рынке, в том числе, на рынке Forex для резидентов США.
В результате, данный законопроект помог решить основную проблему банковской системы США 2008–2011 годов – снизить системные риски, которые могли привести к повтору кризисной ситуации 2007-2008 годов. С другой стороны, законопроект стал основной причиной того, почему крупнейшие американские банки не смогли вернуть свой уровень капитализации до кризисных показателей.
Решение об отмене закона Додда-Франка – это предвыборное обещание Трампа. Скорее всего, его поддержат на голосовании при Конгрессе, поскольку еще при его введении в 2010 году были большие разногласия, среди которых 100% отсутствие голосов «за» от республиканской партии США.
Возможные последствиях для финансовых рынков
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Делаем выводы
- Американский фондовый, а также внебиржевой рынок Forex, скорее всего, получат дополнительный импульс для своего роста.
- Маржа прибыльности банковской системы США вырастет.
- Увеличатся системные риски инвестиционных банковских продуктов. Если раньше закон Додда-Франка ограничивал вложения банка в инвестиционные продукты величиной в 3% от капитала, то сейчас ограничение спадет.
- Возрастет зависимость банков от ФРС.
- Непредсказуемая политика Дональда Трампа и та решительность, с которой новый президент США взялся за исполнение своих предвыборных обещаний вернет волатильность на финансовые рынки. 2017 может стать годом сильных продолжительных рыночных движений.
- Твиттер 45-го Президента США оказался мощным информационным инструментом, оказывающим сильное влияние на финансовые рынки и не только. Многим трейдерам будет полезно добавить этот новый новостной инструмент в свой арсенал.
- Меры в отношении нелегальных мигрантов должны создать дополнительные рабочие места, а также снизить уровень преступности - это в теории. На практике же результат подобных реформ непредсказуем.
- Отмена закона Додда-Франка, а вместе с ним и правил Волкера, даст мощный импульс для роста фондового и внебиржевого рынков. Однако и увеличит системные риски для коммерческих банков и создаст условия для развития мошеннических схем.
Полный источник материала: https://www.liteforex.ru/blog/for-be.../factor-trump/