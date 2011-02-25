Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Отозвана лицензия у банка "Енисей".

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#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 13,313
Благодарностей: 17,167
КП: 0.273

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Отозвана лицензия у банка "Енисей".
Красноярский банк "Енисей" занимал 194 место по размеру собственного капитала и 254 место в банковской системе.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением требований федерального законодательства,высокорискованной кредитной политикой и недостаточными резервами на случай возможных потерь.
В конце 90-х банк первый в Красноярске построил два собственных здания под отделения банка, после чего первый раз ушел с рынка. В этих зданиях теперь отделения Сбербанка. В 2001 году "Енисей" активизировал розничные продажи, в то время у него ещё была широкая сеть отделения. В 2009 году закрылись последние отделения и банк второй раз ушел с рынка.
В декабре 2015 года была завершена реорганизация в форме присоединения к нему ООО «КБ «Н-Банк». Проработал всего чуть больше года и снова ушел. Восстанет ли он из пепла в очередной раз?
Специально для MMGP.ru
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