Отозвана лицензия у банка "Енисей".

Красноярский банк "Енисей" занимал 194 место по размеру собственного капитала и 254 место в банковской системе.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением требований федерального законодательства,высокорискованной кредитной политикой и недостаточными резервами на случай возможных потерь.
В конце 90-х банк первый в Красноярске построил два собственных здания под отделения банка, после чего первый раз ушел с рынка. В этих зданиях теперь отделения Сбербанка. В 2001 году "Енисей" активизировал розничные продажи, в то время у него ещё была широкая сеть отделения. В 2009 году закрылись последние отделения и банк второй раз ушел с рынка.
В декабре 2015 года была завершена реорганизация в форме присоединения к нему ООО «КБ «Н-Банк». Проработал всего чуть больше года и снова ушел. Восстанет ли он из пепла в очередной раз?
Специально для MMGP.ru