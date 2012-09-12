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Uber хочет разработать летающую машину (фото)

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Имя: Сергей
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Uber хочет разработать летающую машину (фото)
Uber хочет разработать летающую машину (фото)

Uber также уже инвестирует в самоуправляемый автомобиль в партнерстве с Volvo и Daimler.

Компания Uber наняла ведущего инженера исследовательского центра NASA Марка Мура для разработки летающей машины.

Об интересе Uber к летающим автомобилям в компании официально заявляли еще в октябре.
Речь шла о вертикальном взлете и посадке транспорта.

Uber также уже инвестирует в самоуправляемый автомобиль в партнерстве с Volvo и Daimler.
В компании заявили, что есть потенциал, чтобы “улучшить мобильность в городе и вернуть людям время, которое они потеряли в своих ежедневных поездках”.

“Подобно тому, как небоскребы в городе позволили более эффективно использовать ограниченные земельные ресурсы, городской воздушный транспорт будет использовать объемное пространство для облегчения транспортных заторов на земле.”



Компания планирует сеть малых электрических самолетов-авто, которые будут взлетать и садиться вертикально.

По материалам Корреспондент.net
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Последний раз редактировалось moskva; Сегодня в 00:42.
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