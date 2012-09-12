Uber хочет разработать летающую машину (фото)
Uber также уже инвестирует в самоуправляемый автомобиль в партнерстве с Volvo и Daimler.
Компания Uber наняла ведущего инженера исследовательского центра NASA Марка Мура для разработки летающей машины.
Об интересе Uber к летающим автомобилям в компании официально заявляли еще в октябре.
Речь шла о вертикальном взлете и посадке транспорта.
Uber также уже инвестирует в самоуправляемый автомобиль в партнерстве с Volvo и Daimler.
В компании заявили, что есть потенциал, чтобы “улучшить мобильность в городе и вернуть людям время, которое они потеряли в своих ежедневных поездках”.
“Подобно тому, как небоскребы в городе позволили более эффективно использовать ограниченные земельные ресурсы, городской воздушный транспорт будет использовать объемное пространство для облегчения транспортных заторов на земле.”
Компания планирует сеть малых электрических самолетов-авто, которые будут взлетать и садиться вертикально.
По материалам Корреспондент.net