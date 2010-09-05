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Около трети россиян с высшим образованием работают не по профессии

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Около трети россиян с высшим образованием работают не по профессии


Согласно проведённому исследованию выяснилось, что в России существует несбалансированность между предложением и спросом на выпускников Высших учебных заведений. По обнародованным данным видно, что более 30% молодых специалистов трудятся не по своей специальности, а около 25% выполняют работу, которая вообще не требует соответствующего диплома.

При этом, количество выпускников ВУЗов мужского пола, работающих не по специальности, на 20% больше, чем женского.

По данным Росстата, больше всего российские университеты выпускают инженеров (27% от общего числа) и экономистов (26%). Далее идут: педагоги (19%), юристы (8%), сотрудники медицинской сферы (6%), сотрудники социальной сферы (4%), аграрии (4%) и работники культуры (2%).

Из общего числа выпускников с высшим образованием, около 17% работают на руководящих должностях. В большинстве своём это – инженеры и аграрии. А вот медиков и педагогов на руководящих должностях встретишь крайне редко. В основном это связано со спецификой их работы.

В это же время, каждый четвёртый молодой специалист выполняет такую работу, которая вообще не требует наличия высшего образования. Данное явление аналитики связывают с несбалансированностью выпускаемых в стране специалистов, а также уровнем оплаты труда в некоторых отраслях.


Специально для mmgp.ru
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