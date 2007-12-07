Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бездепозитный бонус 25$ от Yadix

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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,237
Благодарностей: 5,997
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Бездепозитный бонус 25$ от Yadix
Компания Yadix предлагает бездепозитный бонус в 25$ на следующих условиях:
  • $25 бездепозитный бонус зачисляется на реальный МТ4 счет
  • Бездепозитный бонус выдается на 14 дней
  • $25 бездепозитный бонус не может быть выведен
  • Для вывода прибыли, пополните минимум на $200 (Классический)/ $500 (Скальпер), и наторгуйте 0.25 лота за каждый $1 бонуса.
  • Объем отсчитывается от даты депозита
  • Доступен на: Классическом и Скальпер счетах
  • Даты акции: 13/01/2016 - 10/06/2017
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Метки
бездепозитный бонус, бонусы брокеров
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