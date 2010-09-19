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Российский игровой сервис Playkey привлек $1,5 млн инвестиций

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Российский игровой сервис Playkey привлек $1,5 млн инвестиций


Германская ИТ-компания Darz вложила 1,5 млн. долларов в российский «облачный» сервис для геймеров Playkey, сообщил журналистам Егор Гурьев (соучредитель и генеральный директор Playkey). Более подробные детали этой сделки ее участники пока не предают огласке.

Привлеченные инвестиции Playkey собирается потратить на глобальную экспансию своего проекта, повышение количества игр в каталоге, расширение площадки и всей сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, данный сервис стал активно пользоваться дата-центрами Darz (является одним из наиболее крупных германских ИТ-провайдеров).



Стартап разработал площадку для дистанционного запуска игр на разных девайсах. Данная платформа дает возможность играть в самые ресурсоемкие игры даже на маломощных ПК. Пользоваться этим сервисом можно по подписке, стоимость которой начинается всего от 390 руб. В списке Playkey более 250 игр, включая такие популярные, как «Ведьмак», GTA, Fallout и остальные.



Согласно информации представителя стартапа, с позапрошлого года в проекте успели зарегистрироваться порядка 1 миллиона пользователей, свыше 300 000 – хоть раз играли, а 30 000 – периодически оплачивают подписку. В настоящее время число активных геймеров превысило 6000 пользователей. Сервис делится с изготовителями игр своей прибылью, перечисляя им 50-85% с любой совершенной продажи, сообщил Егор.


С момента своего запуска Playkey получил примерно 1 миллион долларов венчурного финансирования. В прошлом году стартап стал постоянным участником инновационного центра «Сколково». Доход управляющего проектом в позапрошлом году достиг 5 миллионов руб., расходы составили 4,8 миллиона рублей. Как утверждает Егор, в то время сервис все еще пребывал на этапе разработки и работал в тестовом режиме, а в прошлом году его прибыль составила более 500 000 долларов (примерно 30 миллионов руб. по сегодняшнему курсу).

По материалам vc.ru

https://text.ru/antiplagiat/589b26ac89b82
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