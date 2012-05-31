Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Coliseum Affiliates - стабильная гемблинг партнерка

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Партнерские программы, занимающиеся игровым бизнесом (игры, онлайн казино, покер и т.д.)
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Старый Сегодня, 18:08
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 23.01.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Coliseum Affiliates - стабильная гемблинг партнерка

Индустрия азартных игр является очень прибыльным бизнесом, и сегодня стать участником этого процесса позволяет регистрация в специальных партнерских программах.
Одна из таких программ - Coliseum Affiliates, работающая с игорной компанией Coliseumbet. Сотрудничество с партнеркой выгодно в силу разных причин:
- Coliseumbet – это казино, где предлагается большой выбор всевозможных слотов и 3D игр, лайв казино от производителя Lucky Streak и букмекерская контора с возможностью сделать ставки в самых разных видах спорта;
- высокие отчисления и возможность создания индивидуальных комиссионных планов для VIP-партнеров;
- точная статистика, что позволяет анализировать данные и принимать действенные решения по оптимизации;
- высокая конверсия.
Для партнеров Coliseum Affiliates предлагает инновационные маркетинговые инструменты, позволяющие увеличивать трафик.
Сайт партнерки доступен на нескольких языках, при этом каждому партнеру гарантируется безупречный уровень обслуживания и полная информационная поддержка.
Coliseum Affiliates предлагает большую линейку рекламных материалов (баннеры, лендинги, gif баннеры), при этом специалисты системы постоянно работают над улучшением качества промо-материалов, чтобы обеспечить наиболее высокую прибыль. По специальному запросу можно заказать обзор, а также креативные промо-материалы.
Компанией предлагаются высокие комиссии:
- 50% от доходов казино;
- 30% от доходов букмекерской конторы.
Также предусмотрены выплаты по специальной реферальной программе – до 5%.
Комиссионные планы партнерской программы позволяют получать стабильную прибыль даже на уровне стартовых условий.
Выплата от программы Coliseum Affiliates осуществляются на Qiwi, Webmoney, Яндекс.Деньги. Минимальный размер выплаты - 20$, вывод – один раз в месяц.
Сайт имеет мобильную версию, что дает возможность клиентам играть в казино, слоты или делать ставки на спортивные состязания не только со стационарного компьютера, но и с других устройств.
Преимуществами Coliseum Affiliates являются высокие комиссии, стабильные выплаты, мультиязычность, круглосуточная служба поддержки.
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ColiseumBet на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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