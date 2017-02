Болгары покупают долю в Костопольском заводе стеклоизделий

Компания из Болгарии приобретет почти 22% акций завода по $0,12 за штуку. Стало известно, что болгарское ООО "Фишерман Инвестментс" собирается купить 2 млн. 723,617 тыс., или 21,9999% простых именных акций ЧАО "Костопольский завод стеклоизделий", которое находится в Ровенской области.



Указанный пакет акций будет выкуплен у компании Edmonton Developments Inc., зарегистрированной на Британских Виргинские о-вах.



Стоимость сделки будет рассчитана из цены одной акции завода, которая составляет $0,12 или 3,23 грн.



По данным на 7 февраля 2017 года, "Фишерман Инвестментс" и аффилированные с ней лица акциями Костопольского завода стеклоизделий не владеют.



ЧАО "Костопольский завод стеклоизделий", которое было создано в 2000 году, занимается производством пустотелого стекла.



Чистый доход завода в 2015 году составил 343,943 млн. грн., а чистая прибыль предприятия за этот же период достигла 6,149 млн. грн.



В Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей обозначена такая структура собственности ЧАО: Edmonton Developments Inc. (21,999%), ЧП "Фирма "Сава" (2,8634%, Ровно), ООО "Ромекс" (6,8173%, Киев), Александр Гирнык и Павел Гирнык (по 4,564%), Ярослав Гирнык (4,632%), Анатолий Кучерук (4,8501%), Валентина Лысенко (7,008%), Дмитрий Олейник (12,21%), Андрей Рибицкий (9,056%), Леонид Смилянец и Андрей Филимонюк (по 4,8501%), Юлия Солодовник (7,104%), Ирина Янечко (4,632%).



Уставный капитал стекольного завода составляет 12,380 млн. грн.



Источник. Компания из Болгарии приобретет почти 22% акций завода по $0,12 за штуку. Стало известно, что болгарское ООО "Фишерман Инвестментс" собирается купить 2 млн. 723,617 тыс., или 21,9999% простых именных акций ЧАО "Костопольский завод стеклоизделий", которое находится в Ровенской области.Указанный пакет акций будет выкуплен у компании Edmonton Developments Inc., зарегистрированной на Британских Виргинские о-вах.Стоимость сделки будет рассчитана из цены одной акции завода, которая составляет $0,12 или 3,23 грн.По данным на 7 февраля 2017 года, "Фишерман Инвестментс" и аффилированные с ней лица акциями Костопольского завода стеклоизделий не владеют.ЧАО "Костопольский завод стеклоизделий", которое было создано в 2000 году, занимается производством пустотелого стекла.Чистый доход завода в 2015 году составил 343,943 млн. грн., а чистая прибыль предприятия за этот же период достигла 6,149 млн. грн.В Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей обозначена такая структура собственности ЧАО: Edmonton Developments Inc. (21,999%), ЧП "Фирма "Сава" (2,8634%, Ровно), ООО "Ромекс" (6,8173%, Киев), Александр Гирнык и Павел Гирнык (по 4,564%), Ярослав Гирнык (4,632%), Анатолий Кучерук (4,8501%), Валентина Лысенко (7,008%), Дмитрий Олейник (12,21%), Андрей Рибицкий (9,056%), Леонид Смилянец и Андрей Филимонюк (по 4,8501%), Юлия Солодовник (7,104%), Ирина Янечко (4,632%).Уставный капитал стекольного завода составляет 12,380 млн. грн.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек __________________