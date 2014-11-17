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Chorus.ai привлек $16 миллионов для анализа коммерческих звонков

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Chorus.ai привлек $16 миллионов для анализа коммерческих звонков

Chorus.ai - стартап, использующий искусственный интеллект для анализа коммерческих звонков, получил 16 миллионов долларов финансирования. Раунд возглавила компания Redpoint Ventures.

Имеющий офисы в Сан-Франциско и Тель-Авиве, стартап предлагает SaaS-платформу, использующую технологию распознавания речи собственной разработки, обработку естественного языка и искусственный интеллект для того, чтобы транскрибировать, проанализировать и предоставить отчет в режиме реального времени на коммерческие звонки. Целью является повышение производительности отдела продаж и помощь компаниям в понимании того, почему не удается заключить некоторые сделки.


По словам Роя Раанани, одного из соучредителей Chorus.ai, платформа позволяет компаниям быстро определить моменты, которые влияют на результаты продаж, что может быть использовано для обучения сотрудников в сфере продаж в режиме реального времени.


Программное обеспечение Chorus интегрируется в Salesforce и автоматически фиксирует встречи в WebEx, GoToMeeting, Zoom и других сервисах видеоконференций. Клиенты, среди которых можно отметить Qualtrics, Marketo и Dynamic Signal, использовали программное обеспечение компании для анализа более 500 000 коммерческих звонков за прошлый год.

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Перевод специально для MMGP.ru
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