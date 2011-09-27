Компания TravelTriangle привлекла $10 млн для создания онлайн турагенства

Сервис из Индии TravelTriangle, позволяет искать и бронировать туры, сообщил о закрытия раунда В приема инвестиций и получения суммы в $10 млн.
TravelTriangle работает уже 4 года и все это время занимается привлечением оффлайн туристических агентств на свою площадку. Среди общего числа привлекаемых поставщиков услуг, очень большое количество малых и средних турагенств, разбросанных по всей территории Индии. Это выгодно и турагенствам - получающим возможность расширения клиентской базы и соответственно прибыли, пользователям - за счет возможности увеличения числа туристических путевок и самой площадке - получающей бОльшую финансовую выгоду за счет увеличения числа пользователей.
По сути, TravelTriangle является лидогенератором для турагенств, клиент же в свою очередь получает возможность прямого общения с представителями фирмы, для адаптации самого путешествия под собственные нужны. Получается, что предоставляемый сервис, практически ничем не отличается от физического присутствия в офисе. Сейчас на сайте уже доступно 650 турагенств, готовых помочь клиенту добраться в 65 разных пунктов назначения.
Раунд В проходил во главе с сингапурской компанией RB Investments, при участии существующих инвесторов SAIF Partners и Bessemer Venture Partners. Первые инвестиции, TravelTriangle получила в 2014 году, в предварительном этапе серии А, в период которой было выделено $1,7 млн, сам раунд А позволил привлечь $8 млн в апреле 2015 года.
Со слов соучредителя и генерального директора TravelTriangle Санкалпа Агарвала, уже сейчас сайт посещает порядка 2 миллиона человек в месяц, при это 50% от общего трафика, является органическим. Средние затраты на одного клиента, составляют $1200.
Еще немного цифр, учитывая общий рост мобильного трафика, порядка 60% посетителей сайта заходят именно со смартфонов или планшетов, но несмотря на это, 70% платежей осуществляются со стационарных компьютеров и ноутбуков. Люди чаще ищут со смартфона в дороге, но осознанное решение принимают непосредственно за ПК.
Планируется, что полученная сумма инвестиций будет использована для продолжения горизонтального роста компании, а именно увеличения числа привлеченных агентств, сделок оформляемых через сайт и общего числа клиентов сервиса.
Перевод специально для MMGP.ru