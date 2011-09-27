Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,688 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Компания TravelTriangle привлекла $10 млн для создания онлайн турагенства

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:36
#1
Премиум
 
Аватар Tigrenish
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4,282
Благодарностей: 1,757
КП: 0.419

награды Манимейкер 
Компания TravelTriangle привлекла $10 млн для создания онлайн турагенства

Сервис из Индии TravelTriangle, позволяет искать и бронировать туры, сообщил о закрытия раунда В приема инвестиций и получения суммы в $10 млн.

TravelTriangle работает уже 4 года и все это время занимается привлечением оффлайн туристических агентств на свою площадку. Среди общего числа привлекаемых поставщиков услуг, очень большое количество малых и средних турагенств, разбросанных по всей территории Индии. Это выгодно и турагенствам - получающим возможность расширения клиентской базы и соответственно прибыли, пользователям - за счет возможности увеличения числа туристических путевок и самой площадке - получающей бОльшую финансовую выгоду за счет увеличения числа пользователей.

По сути, TravelTriangle является лидогенератором для турагенств, клиент же в свою очередь получает возможность прямого общения с представителями фирмы, для адаптации самого путешествия под собственные нужны. Получается, что предоставляемый сервис, практически ничем не отличается от физического присутствия в офисе. Сейчас на сайте уже доступно 650 турагенств, готовых помочь клиенту добраться в 65 разных пунктов назначения.

Раунд В проходил во главе с сингапурской компанией RB Investments, при участии существующих инвесторов SAIF Partners и Bessemer Venture Partners. Первые инвестиции, TravelTriangle получила в 2014 году, в предварительном этапе серии А, в период которой было выделено $1,7 млн, сам раунд А позволил привлечь $8 млн в апреле 2015 года.

Со слов соучредителя и генерального директора TravelTriangle Санкалпа Агарвала, уже сейчас сайт посещает порядка 2 миллиона человек в месяц, при это 50% от общего трафика, является органическим. Средние затраты на одного клиента, составляют $1200.

Еще немного цифр, учитывая общий рост мобильного трафика, порядка 60% посетителей сайта заходят именно со смартфонов или планшетов, но несмотря на это, 70% платежей осуществляются со стационарных компьютеров и ноутбуков. Люди чаще ищут со смартфона в дороге, но осознанное решение принимают непосредственно за ПК.

Планируется, что полученная сумма инвестиций будет использована для продолжения горизонтального роста компании, а именно увеличения числа привлеченных агентств, сделок оформляемых через сайт и общего числа клиентов сервиса.

Перевод специально для MMGP.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Bestinvestor.ru - Как инвестировать и получить максимальную прибыль?
Лучшие инвест идеи на 2017 год
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)
Tigrenish на форуме  
Ответить
Метки
инвестиции, онлайн, путешествия, туризм
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания Cloud Elements привлекла $13 млн для продвижения услуг создания API Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.01.2017 01:26
Компания по производству электроавтобусов - Proterra, привлекла $140 млн Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 9 09.01.2017 16:54
Компания BitPagos привлекла финансирование в $ 2,3 млн, Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.01.2017 21:37
Компания UK Creative Media привлекла финансирование kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.11.2016 10:50
Компания доставки еды FreshDirect привлекла $189 млн. от JPMorgan TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 7 11.11.2016 15:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Сервисы учёта внешних ссылок
От Int64M в разделе «Линкостроение»
Аватар MoscowMany
Конкурс от W-SHOP.CC #2: Напиши статью. Общий призовой фонд 35$
От MoscowMany в разделе «Завершенные конкурсы»
Аватара нет
подскажите пожайлуста
От dmitrii242 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Россия установила исторический рекорд по сливу ГКО США!
От Happy Money в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Egold Share - www.egoldshare.com
От Mazev в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Кошелек Jaxx анонсировал поддержку Litecoin
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube