Акционеры Facebook хотят исключить Марка Цукерберга из совета директоров

Группа акционеров Facebook призвала членов правления исключить главу компании Марка Цукерберга из совета директоров.
По мнению инвесторов, независимый человек сможет обеспечить должный контроль над руководством компании, улучшить корпоративное управление и утвердить более ясный план действий, ориентированный на акционеров.
За исключение Марка Цукерберга из совета директоров выступает группа инвесторов, которые являются членами правозащитной организации SumOfUs. Объединение позиционирует себя как онлайн-сообщество, которое работает над привлечением корпораций к ответственности по ряду глобальных проблем, таких как изменение климата, нарушение прав трудящихся, дискриминация, коррупция и захват власти крупными компаниями.
В пресс-службе Facebook от комментариев по этому вопросу отказались.
Предполагается, что компания предоставит официальный ответ на предложение акционеров в апреле 2017 года.
Напомним, что летом 2016 года совет директоров Facebook хотел лишить Марка Цукерберга контроля над компанией в случае его ухода.
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