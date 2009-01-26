Investify - investify.io

Investify является реальной и законной компанией с реальными сотрудниками со штаб-квартирой в Сингапуре. Компания работает с вашим капиталом 5 дней в неделю, и инвестирует в новые предстоящих запусках в отрасли Bitcoin. Ни одна другая отрасль не является столь же перспективным и динамичным, как криптографической валютного рынка. Все больше и больше компаний используют криптографические валюты. Особенно Bitcoin становится все более и более популярным и устанавливается, чтобы заменить доллар США в один прекрасный день, чтобы быть самой важной мировой валютой.
Это где Investify вступает в игру! Благодаря нашей уникальной платформы эксклюзивные члены Investify могут вкладывать свои деньги в новых революционных стартапов с инновационными идеями.
С момента нашего открытия в январе 2016 года мы уже финансировались 5 Стартапы успешно с помощью и капитала наших ранних инвесторов. Эти компании сформировали общую чистую прибыль в размере 1,29 млн долларов в течение первого года! Для дальнейшего ускорения нашего роста мы решили сделать Investify известную через Интернет и открыть программу для новых преданных инвесторов. В последующие месяцы и годы наш портфель компаний будет опережать рынки на сегодняшний день! Эти результаты позволяют предоставить нашим инвесторам исключительные процентные ставки до 0,4% в час.
Даже если не любой из наших инвестиций запуска может быть исключительно выгодно! Это компенсируется за счет нашей умной метод работы и компании, не отвечающие нашим ожиданиям продаются как можно быстрее. Мы всегда сосредоточены на по крайней мере, четыре портфельных компаний одновременно.
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