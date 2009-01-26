Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Investify - investify.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:23
#1
Модератор
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 41,675
Благодарностей: 8,468
Записей в блоге: 8

награды Волшебный горшочек Продавец фантиков 
Investify - investify.io
Я не админ,тема создана на условиях листинга.



Старт 31 января

гугл
Цитата:
Investify является реальной и законной компанией с реальными сотрудниками со штаб-квартирой в Сингапуре. Компания работает с вашим капиталом 5 дней в неделю, и инвестирует в новые предстоящих запусках в отрасли Bitcoin. Ни одна другая отрасль не является столь же перспективным и динамичным, как криптографической валютного рынка. Все больше и больше компаний используют криптографические валюты. Особенно Bitcoin становится все более и более популярным и устанавливается, чтобы заменить доллар США в один прекрасный день, чтобы быть самой важной мировой валютой.

Это где Investify вступает в игру! Благодаря нашей уникальной платформы эксклюзивные члены Investify могут вкладывать свои деньги в новых революционных стартапов с инновационными идеями.

С момента нашего открытия в январе 2016 года мы уже финансировались 5 Стартапы успешно с помощью и капитала наших ранних инвесторов. Эти компании сформировали общую чистую прибыль в размере 1,29 млн долларов в течение первого года! Для дальнейшего ускорения нашего роста мы решили сделать Investify известную через Интернет и открыть программу для новых преданных инвесторов. В последующие месяцы и годы наш портфель компаний будет опережать рынки на сегодняшний день! Эти результаты позволяют предоставить нашим инвесторам исключительные процентные ставки до 0,4% в час.

Даже если не любой из наших инвестиций запуска может быть исключительно выгодно! Это компенсируется за счет нашей умной метод работы и компании, не отвечающие нашим ожиданиям продаются как можно быстрее. Мы всегда сосредоточены на по крайней мере, четыре портфельных компаний одновременно.
Видео

Планы:
0.3%-0.4% в час навсегда
0.1% в час на выходных

Минимальный депозит 0.02 BTC
Минимум на вывод 0.001 BTC
Реф.программа 3 уровня: 7-3-1%
Принимает биткойн

February 6 @ 08:02 PM
6a933f982744f68f64e1adee90c546382289ad4a4be1641557 88cb87be12d705
3G1Jnu7iptc6NL8utPLFMsPKNefnT6dg2f
0.2001469 BTC

Посмотреть

Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
__________________
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Последний раз редактировалось polaks; Сегодня в 22:11. Причина: Минимум на вывод
polaks вне форума  
Старый Сегодня, 21:47
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 17
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Investify - investify.io
невыгодный момент для старта. сейчас "ручной майнинг" жгет)
__________________
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imr56 вне форума  
Старый Сегодня, 21:54
#3
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 1,251
Благодарностей: 215
КП: 0.000
Re: Investify - investify.io
Цитата:
Сообщение от imr56 Посмотреть сообщение
невыгодный момент для старта. сейчас "ручной майнинг" жгет)
ну стартонул он раньше ручного майнинга

я здесь со старта

Платит исправно и быстро. Как раз свежая выплата

0,003 ВТС
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Рождение "гиганта"
Самый честный майнинг
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 22:03
#4
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Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 35,879
Благодарностей: 38,850
Записей в блоге: 11
КП: 0.091

награды Волшебный горшочек 
Re: Investify - investify.io
Зарубежник что ли, 6 дней уже работает, 7 процентов в день выходит если посчитать.
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 22:07
#5
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 1,251
Благодарностей: 215
КП: 0.000
Re: Investify - investify.io
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
7 процентов в день выходит
7.2%-9.6% в будние
2,4% в выходные

Вроде так выходит
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Рождение "гиганта"
Самый честный майнинг
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 22:11
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,338
Благодарностей: 497
КП: 0.000
Re: Investify - investify.io
Давно он тыкался везде по биточной теме,никто его так и не двигал кроме кранов!
Не понравился он мне изначально,так что мимо и сейчас!
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MASTERBIT LTD - 0.4167% в час - рефбек 8% от депа
davidd на форуме  
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