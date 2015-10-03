OPLOTT



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Alibaba вложит $200 млн в индийский сервис мобильных платежей Paytm



Компания Алибаба Групп (Alibaba Group) - китайский гигант электронной коммерции выступит ведущим инвестором в новом раунде финансирования индийской платформы для осуществления мобильных платежей Paytm в интернет-коммерции.



Со ссылкой на человека, который близко знаком с текущей ситуацией, компания Алибаба собирается вложить в раунд финансирования 200 млн долл. США. Другой инвестор в этом раунде финансирования, компания SAIF Partners уже приняла к сведению эту информацию. После завершения финансирования в размере 200 млн долл. США, рыночная стоимость Paytm составит 1,1 млрд долл. США. Данный шаг со стороны Алибабы позволит этой компании значительно расширить своё присутствие на индийском рынке электронной коммерции, на котором сейчас доминируют такие компании как Amazon и Flipkart. Не секрет, что Amazon, Flipkart и Snapdeal, который поддерживается Алибабой вели серьезную борьбу за получение первого места на этом рынке, а сейчас они тратят массу своих финансов на улучшение способов доставки товаров и заманивают к себе покупателей через акции и скидки. Сообщается, что компания Amazon уже пообещала выделить 5 млрд долл. США на расширение своего присутствия в Индии, чтобы стать лидером электронной коммерции в этой стране.



Что же касается Алибабы, то этот Интернет-гигант ещё только выходит на индийский рынок, предпочитая выкупать пассивные доли в стартапах, которые обслуживают этот рынок Интернет-коммерции. Хотя в будущем компания может поменять такую политику, так как Алибаба сейчас стремится расти за пределами китайского рынка, который сейчас замедляется. Алибаба поставила своей целью осуществлять 20-30% своих продаж за пределами Китая. А что касается Интернет-ритейлера Paytm, стоимость которого сейчас приблизится к 1,1 млрд долл. США, то он сейчас стал просто индийской гаубицей.



В июне прошлого года, компания Алибаба установила для себя объемы операций, которые она должна будет провести в последующие 4 года, при этом заявив, что к 2020 году она надеется удвоить свой ежегодный объем сделок более чем на 1 трлн долл. США.



И как выразился на одной из пресс-конференций генеральный директор компании Алибаба г-н Даниэль Чжан: "Я могу с вами поделиться информацией, что у нас поставленная ясная цель, чтобы стать через 4 года, в 2020 финансовом году, первой компанией по интернет-коммерциии с объемом сделок в 1 трлн долл. США, поэтому эта цель нам ясна на ближайшие 3-4 года". Также компания Алибаба прогнозирует увеличение роста продаж на 48% к концу этого фискального года, который в Китае завершается в марте и таким образом руководство компании постаралось успокоить некоторые опасения инвесторов по поводу её роста. Несмотря на экономический спад в Китае и усиление конкуренции, компания Алибаба полна оптимизма по поводу своего прогноза.





Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58989feeec00f Компания Алибаба Групп (Alibaba Group) - китайский гигант электронной коммерции выступит ведущим инвестором в новом раунде финансирования индийской платформы для осуществления мобильных платежей Paytm в интернет-коммерции.Со ссылкой на человека, который близко знаком с текущей ситуацией, компания Алибаба собирается вложить в раунд финансирования 200 млн долл. США. Другой инвестор в этом раунде финансирования, компания SAIF Partners уже приняла к сведению эту информацию. После завершения финансирования в размере 200 млн долл. США, рыночная стоимость Paytm составит 1,1 млрд долл. США. Данный шаг со стороны Алибабы позволит этой компании значительно расширить своё присутствие на индийском рынке электронной коммерции, на котором сейчас доминируют такие компании как Amazon и Flipkart. Не секрет, что Amazon, Flipkart и Snapdeal, который поддерживается Алибабой вели серьезную борьбу за получение первого места на этом рынке, а сейчас они тратят массу своих финансов на улучшение способов доставки товаров и заманивают к себе покупателей через акции и скидки. Сообщается, что компания Amazon уже пообещала выделить 5 млрд долл. США на расширение своего присутствия в Индии, чтобы стать лидером электронной коммерции в этой стране.Что же касается Алибабы, то этот Интернет-гигант ещё только выходит на индийский рынок, предпочитая выкупать пассивные доли в стартапах, которые обслуживают этот рынок Интернет-коммерции. Хотя в будущем компания может поменять такую политику, так как Алибаба сейчас стремится расти за пределами китайского рынка, который сейчас замедляется. Алибаба поставила своей целью осуществлять 20-30% своих продаж за пределами Китая. А что касается Интернет-ритейлера Paytm, стоимость которого сейчас приблизится к 1,1 млрд долл. США, то он сейчас стал просто индийской гаубицей.В июне прошлого года, компания Алибаба установила для себя объемы операций, которые она должна будет провести в последующие 4 года, при этом заявив, что к 2020 году она надеется удвоить свой ежегодный объем сделок более чем на 1 трлн долл. США.И как выразился на одной из пресс-конференций генеральный директор компании Алибаба г-н Даниэль Чжан: "Я могу с вами поделиться информацией, что у нас поставленная ясная цель, чтобы стать через 4 года, в 2020 финансовом году, первой компанией по интернет-коммерциии с объемом сделок в 1 трлн долл. США, поэтому эта цель нам ясна на ближайшие 3-4 года". Также компания Алибаба прогнозирует увеличение роста продаж на 48% к концу этого фискального года, который в Китае завершается в марте и таким образом руководство компании постаралось успокоить некоторые опасения инвесторов по поводу её роста. Несмотря на экономический спад в Китае и усиление конкуренции, компания Алибаба полна оптимизма по поводу своего прогноза.Перевод специально для mmgp.ru источник

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