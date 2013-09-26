Unixwm.ru-Экономическая онлайн игра

Я админ проекта
Старт проекта:19.01.2017
Хочу представить свой новый проект http://unixwm.ru
. Проект представляет собой "стандартную экономическую онлайн игру c выводом средств". Суть игры: покупаем космические корабли-->добываем иридий-->меняем на кристаллы и выводим без каких либо ограничений и заглушек.
На проекте есть 3 валюты Иридий, Кристаллы и Монеты
Курс обмена:400 иридия(валюта которую добывает корабль)=1 кристалл(баланс для вывода)=1рубль=1 кредит(баланс для покупок)
Доход с кораблей 100% на вывод.
Партнерская программа 10% с покупок кораблей начисляется кристаллами(можно сразу вывести)
Таблица уровней
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На проекте используется платежная система PAYEER -ввод и вывод в автоматическом режиме (в скором времени добавлю Perfect Money)
Минимальная сумма вложений 40 рублей.
Минимальный размер выплаты 1 руль (0.5% от выплаты комиссия на вывод).
Окупаемость 50-55 дней(с учетом всех средств потраченных на улучшение корабля до N уровня) и 50-45 дней профит далее корабль ломается и необходимо повысить уровень корабля чтобы он работал.
Текущий резерв проекта