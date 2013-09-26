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Unixwm.ru-Экономическая онлайн игра

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:11
#1
Премиум
 
Аватар Reds163
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 26.09.2013
Сообщений: 38
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Unixwm.ru-Экономическая онлайн игра
Я админ проекта

Старт проекта:19.01.2017

Хочу представить свой новый проект http://unixwm.ru . Проект представляет собой "стандартную экономическую онлайн игру c выводом средств". Суть игры: покупаем космические корабли-->добываем иридий-->меняем на кристаллы и выводим без каких либо ограничений и заглушек.
На проекте есть 3 валюты Иридий, Кристаллы и Монеты
Курс обмена:400 иридия(валюта которую добывает корабль)=1 кристалл(баланс для вывода)=1рубль=1 кредит(баланс для покупок)
Доход с кораблей 100% на вывод.
Партнерская программа 10% с покупок кораблей начисляется кристаллами(можно сразу вывести)
Таблица уровней:
На проекте используется платежная система PAYEER -ввод и вывод в автоматическом режиме (в скором времени добавлю Perfect Money)
Минимальная сумма вложений 40 рублей.
Минимальный размер выплаты 1 руль (0.5% от выплаты комиссия на вывод).
Окупаемость 50-55 дней(с учетом всех средств потраченных на улучшение корабля до N уровня) и 50-45 дней профит далее корабль ломается и необходимо повысить уровень корабля чтобы он работал.
Текущий резерв проекта
__________________
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