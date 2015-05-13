Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,563 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Booking.com выделит 2 млн евро для стартапов в области экотуризма

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:12
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,747
Благодарностей: 1,080
КП: 0.123
Booking.com выделит 2 млн евро для стартапов в области экотуризма


Платформа для бронирования гостиниц Booking.com запускает инвестиционную программу новых стартапов в сфере экологического туризма. Каждый инновационный и перспективный стартап получит до 500 000 евро инвестиции , - заявили в пресс-центре Booking.com.

Разработанная программа Booking.com под названием Booster подразумевает 3-х недельное обучение в Амстердаме, летом 2017 года. Подать заявление на привлечение инвестиций можно до 1.03.2017 года. В Booster могут принимать участие только те стартапы, в которые заложена охрана природы, а также развивают туризм для улучшения экономики.

Booking.com в пресс-центре добавил: "Мы отберём от 8 до 12 проектов, для дальнейшего финансирования, организаторам которых необходимо подготовить план по развитию своей компании. Организаторы самых перспективных стартапов получат инвестиции от 100 000 до 500 000 евро. Фонд Booster составляет 2 миллиона евро".

Также следует отметить, то участники Booster пройдут мастер-класс, различные тренинги и побывают на лекциях от специалистов экотуризма.

Booking.com разработала Booster в сотрудничестве с сообществом бизнесменов Impact Hub, которое стала частью Cares от Booking.com.
Cares сотрудничает с некоммерческими компаниями, которые работают в сфере туризма.

Специально для MMGP.RU
Уникальность eTXT
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
|Обзор партизана Criaton.com! |Bestinvestor.ru - Подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль!
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Польша потратит почти 700 млн. евро на развитие стартапов Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 20 29.11.2016 17:21
ЕИБ выделит Украине 200 миллионов евро на обновление общественного транспорта назаревич Новости в мире финансов и инвестиций 24 02.06.2016 20:42
В производство промышленной электроники Московской Области вложат около 10 млн евро mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 6 15.09.2015 20:15
ЕС выделит 55 млн евро для малого и среднего бизнеса в Украине O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 8 19.06.2015 10:30
Латвия выделит Украине 300 тысяч евро на развитие Euromillioner Новости в мире финансов и инвестиций 3 28.05.2015 01:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Forex4 - Forex4.pro
От Elvira23 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар HYIPMAN
Fin Alliance - fin-alliance.net
От HYIPMAN в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар JASumy
Украинские брокеры провели первые торги валютными контрактами
От JASumy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Harmatiy
email-hog.com - Email-Hog
От Harmatiy в разделе «Прочие виды заработка»
Аватар SQMonitor
Investa Union - investaunion.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Какие последствия принесёт окончание нефтяного ралли?
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube