Booking.com выделит 2 млн евро для стартапов в области экотуризма

Платформа для бронирования гостиниц Booking.com запускает инвестиционную программу новых стартапов в сфере экологического туризма. Каждый инновационный и перспективный стартап получит до 500 000 евро инвестиции , - заявили в пресс-центре Booking.com.
Разработанная программа Booking.com под названием Booster подразумевает 3-х недельное обучение в Амстердаме, летом 2017 года. Подать заявление на привлечение инвестиций можно до 1.03.2017 года. В Booster могут принимать участие только те стартапы, в которые заложена охрана природы, а также развивают туризм для улучшения экономики.
Booking.com в пресс-центре добавил: "Мы отберём от 8 до 12 проектов, для дальнейшего финансирования, организаторам которых необходимо подготовить план по развитию своей компании. Организаторы самых перспективных стартапов получат инвестиции от 100 000 до 500 000 евро. Фонд Booster составляет 2 миллиона евро".
Также следует отметить, то участники Booster пройдут мастер-класс, различные тренинги и побывают на лекциях от специалистов экотуризма.
Booking.com разработала Booster в сотрудничестве с сообществом бизнесменов Impact Hub, которое стала частью Cares от Booking.com.
Cares сотрудничает с некоммерческими компаниями, которые работают в сфере туризма.
Специально для MMGP.RU
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