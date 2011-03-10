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Оклады россиян предлагают «привязать» к зарплате президента

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#1
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Оклады россиян предлагают «привязать» к зарплате президента
Заработные платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров всех государственных и муниципальных учреждений, компаний, предприятий, а также госкорпораций и внебюджетных фондов могут привязать с одной стороны - к зарплате президента страны, с другой - к средним зарплатам работников всех этих организаций, а с третьей - к трудовым успехам начальников.

Это произойдет, если Госдума поддержит поправки в Трудовой кодекс, разработанные группой депутатов Госдумы. На среду, 8 февраля, намечено рассмотрение этого документа в нижней палате парламента.

Итак, его авторы предлагают ограничить зарплаты представителей всех руководящих должностей любых государственных и муниципальных организаций и предприятий, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности. А именно, во-первых, устанавливать им зарплату, исходя из сложности управления предприятием, его технической оснащенности, объемов производимой продукции и показателей результативности самих начальников.

Во-вторых, установить, что ежемесячный должностной оклад, стимулирующие иные выплаты начальников (за исключением выходных пособий, компенсаций в связи с прекращением трудовых договоров) не должны превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента России по показателям предыдущего календарного года. Для выходных пособий тут сделано исключение, поскольку законодательство и так уже ограничило размером трехкратного среднего месячного заработка, говорится в пояснительной записке к документу.

И в-третьих, сделать их зарплату кратной по отношению к зарплатам всех остальных работников предприятий и учреждений: один к восьми.

Кстати, распространяет законопроект все эти нормы и на членов коллегиальных исполнительных органов, заключающих трудовой договор.

Напомним, что с этого года вступил в силу закон, которым ограничиваются зарплаты руководителей, их заместителей и главбухов государственных и муниципальных предприятий и учреждений и устанавливается их кратность от зарплат работников. Но его положения не распространяется на госкорпорации и разного рода АО и ООО с госкапиталом, что отличает действующий документ от предлагаемого к рассмотрению. Да и зарплата главы госкомпании сейчас вполне может быть выше, чем у президента страны - закон не ограничивает.

По мнению авторов законопроекта, в случае его принятия, он позволит не допустить чрезмерного и неоправданного расходования бюджетных средств в нынешних условиях и установить принципы социальной справедливости, а также эффективности управления на госпредприятиях.

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