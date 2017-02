List4Hyip Топ Мастер

BitcoForever - BitcoForever.com





Принимает:BTC, Payeer, PerfectMoney



Новый проект: BitcoForever



Минимальный вклад $10



Рефские до 5%-2%-2%-1%



Вывод типа Мгновенно



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от KoDdos



Перевод с Google:

Цитата: О нас



Bitco Навсегда это новый модельный ряд cloudmining услуг принес вам команды cryptomining experts.Our команда была связана с cryptocurrencies с момента создания Bitcoin и имеет более чем 4-летний опыт работы в области горного дела cryptocurrencies.



Наша цель состоит в том, чтобы сделать добыча доступной для всех пользователей, независимо от возраста, места жительства, инвестиций, технического носиком или опыта. Мы хотим дать нашим клиентам возможность попробовать добычу криптовалюта и заработать Bitcoin в качестве награды. В более крупном масштабе, мы надеемся внести свой вклад в развитие горнодобывающих услуг и в дальнейшем к разработке, созданию и принятию Bitcoin как в валюте, так и в качестве экономической системы.

Цитата: BITCO PLAN - I ( 7% - 10% DAILY FOREVER )

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $50.00 0.29

Plan 2 $51.00 - $200.00 0.31

Plan 3 $201.00 - $500.00 0.33

Plan 4 $501.00 - $1000.00 0.38

Plan 5 $1001.00 - $1999.00 0.42



BITCO PLAN - II ( 11% - 15% DAILY FOREVER )

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $2000.00 - $3000.00 0.46

Plan 2 $3001.00 - $4500.00 0.50

Plan 3 $4501.00 - $6000.00 0.54

Plan 4 $6001.00 - $8000.00 0.58

Plan 5 $8001.00 - $10000.00 0.63



BITCO PLAN - III ( 250% AFTER 7 DAYS )

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $100.00 - $250.00 135.00

Plan 2 $251.00 - $500.00 145.00

Plan 3 $501.00 - $2000.00 160.00

Plan 4 $2001.00 - $4000.00 180.00

Plan 5 $4001.00 - $6000.00 200.00

Plan 6 $6001.00 - $8000.00 225.00

Plan 7 $8001.00 - $10000.00 250.00



BITCO PLAN - IV ( 1000% AFTER 15 DAYS )

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $100.00 - $250.00 250.00

Plan 2 $251.00 - $500.00 300.00

Plan 3 $501.00 - $1500.00 350.00

Plan 4 $1501.00 - $2500.00 425.00

Plan 5 $2501.00 - $4000.00 500.00

Plan 6 $4001.00 - $5500.00 600.00

Plan 7 $5501.00 - $7000.00 725.00

Plan 8 $7001.00 - $8500.00 850.00

Plan 9 $8501.00 - $10000.00 1000.00

Цитата: Date: 05.02.2017 18:53:59 (UTC+3)

Payment date: 05.02.2017 18:54:39 (UTC+3)

Recipient: Bitcoforever / bitcoforever.com [complain]

Comments: Deposit to BitcoForever User List4Hyip_com

Order ID: M61FJ7N1THNAG4CLTSOC8WIDVSUXVR3Z

Payeer ID: 37423468

Payment system: Payeer

Amount: 50.00 USD Я не админ!Принимает:BTC, Payeer, PerfectMoneyНовый проект: BitcoForeverМинимальный вклад $10Рефские до 5%-2%-2%-1%Вывод типа МгновенноЛицензионный скрипт GoldCodersDDoS зашита от KoDdosПеревод с Google:Инвестиционные планы:Мой вклад:

