OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,931 Благодарностей: 587 КП: 0.136

Как лучше сохранить свои средства от карманника



Вечная тема для денег - это карманники. Наверняка многие читатели уже когда-то попадались на их уловки и лишались своих денег. Поэтому ниже будет дано несколько рекомендаций, которых стоит придерживать, чтобы уберечь свои деньги от этих неприятных типчиков, но сразу оговоримся, что это не панацея, но всё же в некоторых случаях это может реально помочь, итак, начнем:



Во-первых, никогда не забывайте, что чтобы вору обокрасть вас он должен знать 2 вещи: сколько у вас денег и где они у вас лежат? И будем отталкиваться уже от этого.



Не палите свою наличность для окружающих



Для этого крупные купюры держите в отдельном отделении кошелька на замке - этим вы отрежете возможность вору получить реальную информацию о вашем нале, ведь это он может сделать скажем на кассе, а ради мелочи он рисковать не станет. Также, даже доставая крупные деньги на кассе из этого отделения, сразу прикройте его второй рукой или вообще отвернитесь - никто не должен видеть ваши деньги, даже кассир.



Нельзя держать деньги в заднем или нагрудном кармане



"Чужой" - так называют карманники задний карман, поскольку это уже их деньги, а не ваши. Дёрнуть оттуда вашу наличность ни составляет особого труда для большинства из них - только нужно улучить момент. Также не кладите деньги в нагрудный карман (конечно, открытого типа) - карманник просто подстроит вам "случайное" столкновение на улице (либо в ином людном месте) и деньги "прощай", вы и сразу то не заметите как 'подарили" ему свою наличность.



Не держите весь текущий нал на расходы в одном месте



Лучше поделить имеющиеся на руках деньги на 2 части и первую часть (не основная и мелкими купюрами) храните поблизости, ну например, в джинсах. Так будет легче достать и расплатиться мелкими купюрами, а они не привлекают внимание воров. Крупные деньги прячьте подальше, ну например, во внутренних застегивающихся карманах вашей одежды.



Дамская сумочка далёко не лучшее место для крупных сумм



Во-первых, её просто могут резко вырвать из рук и убежать. Во-вторых, сумочки как известно довольно часто режут и в большинстве случаев довольно удачно (для воров, конечно). Также не лучшая идея класть деньги в рюкзак - в толчее, наверняка вор будет действовать сзади вас и вы даже не ощутите как лишитесь своего нала.



Сортировка денег по номиналу



Особо успешные "бойцы" с ворами, сортируют деньги по номиналу, ну например, крупные купюры кладут вниз, а мелкие наверх, запоминают их номинал, а потом могут вытащить нужные купюры для расплаты на кассе, даже не вынимая всю пачку наружу. Хотя тут нужна всё же определенная сноровка и хорошая память.



Проверять свой карман с налом слишком часто особо не стоит



Если в толпе вы будите держать руки около того места, где спрятали деньги, то вор-профессионал легко вычислит вас среди остальных. Поэтому не будьте сами же наводчиком на самого себя. Порой воры идут на всякие хитрости, чтобы понять - а где у вас деньги, ну например, на пути нашего туриста за границей могут кинуть пустой раскрытый кошелек и турист, невольно начинает проверять то места куда он спрятал деньги, тем самым выдавая себя.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5897197730714 Вечная тема для денег - это карманники. Наверняка многие читатели уже когда-то попадались на их уловки и лишались своих денег. Поэтому ниже будет дано несколько рекомендаций, которых стоит придерживать, чтобы уберечь свои деньги от этих неприятных типчиков, но сразу оговоримся, что это не панацея, но всё же в некоторых случаях это может реально помочь, итак, начнем:Во-первых, никогда не забывайте, что чтобы вору обокрасть вас он должен знать 2 вещи: сколько у вас денег и где они у вас лежат? И будем отталкиваться уже от этого.Для этого крупные купюры держите в отдельном отделении кошелька на замке - этим вы отрежете возможность вору получить реальную информацию о вашем нале, ведь это он может сделать скажем на кассе, а ради мелочи он рисковать не станет. Также, даже доставая крупные деньги на кассе из этого отделения, сразу прикройте его второй рукой или вообще отвернитесь - никто не должен видеть ваши деньги, даже кассир."Чужой" - так называют карманники задний карман, поскольку это уже их деньги, а не ваши. Дёрнуть оттуда вашу наличность ни составляет особого труда для большинства из них - только нужно улучить момент. Также не кладите деньги в нагрудный карман (конечно, открытого типа) - карманник просто подстроит вам "случайное" столкновение на улице (либо в ином людном месте) и деньги "прощай", вы и сразу то не заметите как 'подарили" ему свою наличность.Лучше поделить имеющиеся на руках деньги на 2 части и первую часть (не основная и мелкими купюрами) храните поблизости, ну например, в джинсах. Так будет легче достать и расплатиться мелкими купюрами, а они не привлекают внимание воров. Крупные деньги прячьте подальше, ну например, во внутренних застегивающихся карманах вашей одежды.Во-первых, её просто могут резко вырвать из рук и убежать. Во-вторых, сумочки как известно довольно часто режут и в большинстве случаев довольно удачно (для воров, конечно). Также не лучшая идея класть деньги в рюкзак - в толчее, наверняка вор будет действовать сзади вас и вы даже не ощутите как лишитесь своего нала.Особо успешные "бойцы" с ворами, сортируют деньги по номиналу, ну например, крупные купюры кладут вниз, а мелкие наверх, запоминают их номинал, а потом могут вытащить нужные купюры для расплаты на кассе, даже не вынимая всю пачку наружу. Хотя тут нужна всё же определенная сноровка и хорошая память.Если в толпе вы будите держать руки около того места, где спрятали деньги, то вор-профессионал легко вычислит вас среди остальных. Поэтому не будьте сами же наводчиком на самого себя. Порой воры идут на всякие хитрости, чтобы понять - а где у вас деньги, ну например, на пути нашего туриста за границей могут кинуть пустой раскрытый кошелек и турист, невольно начинает проверять то места куда он спрятал деньги, тем самым выдавая себя.Специально для mmgp.ru

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