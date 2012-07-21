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Как лучше сохранить свои средства от карманника

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Старый Сегодня, 16:30
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,931
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Как лучше сохранить свои средства от карманника


Вечная тема для денег - это карманники. Наверняка многие читатели уже когда-то попадались на их уловки и лишались своих денег. Поэтому ниже будет дано несколько рекомендаций, которых стоит придерживать, чтобы уберечь свои деньги от этих неприятных типчиков, но сразу оговоримся, что это не панацея, но всё же в некоторых случаях это может реально помочь, итак, начнем:

Во-первых, никогда не забывайте, что чтобы вору обокрасть вас он должен знать 2 вещи: сколько у вас денег и где они у вас лежат? И будем отталкиваться уже от этого.

Не палите свою наличность для окружающих

Для этого крупные купюры держите в отдельном отделении кошелька на замке - этим вы отрежете возможность вору получить реальную информацию о вашем нале, ведь это он может сделать скажем на кассе, а ради мелочи он рисковать не станет. Также, даже доставая крупные деньги на кассе из этого отделения, сразу прикройте его второй рукой или вообще отвернитесь - никто не должен видеть ваши деньги, даже кассир.

Нельзя держать деньги в заднем или нагрудном кармане

"Чужой" - так называют карманники задний карман, поскольку это уже их деньги, а не ваши. Дёрнуть оттуда вашу наличность ни составляет особого труда для большинства из них - только нужно улучить момент. Также не кладите деньги в нагрудный карман (конечно, открытого типа) - карманник просто подстроит вам "случайное" столкновение на улице (либо в ином людном месте) и деньги "прощай", вы и сразу то не заметите как 'подарили" ему свою наличность.

Не держите весь текущий нал на расходы в одном месте

Лучше поделить имеющиеся на руках деньги на 2 части и первую часть (не основная и мелкими купюрами) храните поблизости, ну например, в джинсах. Так будет легче достать и расплатиться мелкими купюрами, а они не привлекают внимание воров. Крупные деньги прячьте подальше, ну например, во внутренних застегивающихся карманах вашей одежды.

Дамская сумочка далёко не лучшее место для крупных сумм

Во-первых, её просто могут резко вырвать из рук и убежать. Во-вторых, сумочки как известно довольно часто режут и в большинстве случаев довольно удачно (для воров, конечно). Также не лучшая идея класть деньги в рюкзак - в толчее, наверняка вор будет действовать сзади вас и вы даже не ощутите как лишитесь своего нала.

Сортировка денег по номиналу

Особо успешные "бойцы" с ворами, сортируют деньги по номиналу, ну например, крупные купюры кладут вниз, а мелкие наверх, запоминают их номинал, а потом могут вытащить нужные купюры для расплаты на кассе, даже не вынимая всю пачку наружу. Хотя тут нужна всё же определенная сноровка и хорошая память.

Проверять свой карман с налом слишком часто особо не стоит

Если в толпе вы будите держать руки около того места, где спрятали деньги, то вор-профессионал легко вычислит вас среди остальных. Поэтому не будьте сами же наводчиком на самого себя. Порой воры идут на всякие хитрости, чтобы понять - а где у вас деньги, ну например, на пути нашего туриста за границей могут кинуть пустой раскрытый кошелек и турист, невольно начинает проверять то места куда он спрятал деньги, тем самым выдавая себя.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5897197730714
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