Handmining - Handmining.com

Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: HANDMINING LIMITED



Планы nvestment 0,35% - 0,63% почасовой навсегда, 6000% через 5 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до 5 level : 5%-2%-1%-1%-1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от KoDdos



Перевод с Google:



Цитата: Рука Mining Limited предлагает выгодные инвестиции криптовалюта рынка. Прибыльные операции и высокая доходность достигается за счет использования современных систем для добычи полезных ископаемых облако Bitcoin. Компания сотрудничает с крупнейшими хозяйствами в ряде стран (Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, немецкий, Япония и Китай). Вместе мы создали достаточно большую сеть, которая имеет высокую производительность и большой потенциал.



технические специалисты Рука Mining Limited обладает необходимыми знаниями и находятся в тесном сотрудничестве с финансовыми аналитиками и трейдерами на биржах криптовалюта готовы, чтобы получить прибыль на постоянной основе, а также разработать и влиять на развитие Bitcoin отрасли в целом. Начиная с 2017 года, мы представляем инвестиционную программу, которая является продуктом развития и долгосрочных исследований. Участие в наших проектах является полностью безопасным и надежным с точки зрения сохранения ваших инвестиций. Инвестиционные планы:



Цитата: До 15% в день навсегда (почасовой оплаты)

План Сумма, потраченная (Ƀ) Ежечасно Прибыль (%)

План 1 Ƀ0.01000000 - Ƀ0.50000000 0,35

План 2 Ƀ0.50100000 - Ƀ1.00000000 0,38

План 3 Ƀ1.00100000 - Ƀ2.00000000 0,41

План 4 Ƀ2.00100000 - Ƀ5.00000000 0,45

План 5 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 0,49

План 6 Ƀ10.00100000 - Ƀ25.00000000 0,55

План 7 Ƀ25.00100000 - Ƀ3000.00000000 0,63





6000% через 5 дней

План Сумма, потраченная (Ƀ) Прибыль (%)

План 1 Ƀ25.00000000 - Ƀ3000.00000000 6000,00





8000% после 45 дней

План Сумма, потраченная (Ƀ) Прибыль (%)

План 1 Ƀ0.04500000 - Ƀ3000.00000000 8000,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 163120888

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U13007746 (Hand Mining Ltd)

Amount: 241.00 USD

Memo: Deposit to handmining.com User naale :BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney$105 level : 5%-2%-1%-1%-1%МгновенноComodo CA LimitedKoDdosПеревод с Google:Мой вклад:

