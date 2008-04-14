Handmining - Handmining.com

Планы nvestment 0,35% - 0,63% почасовой навсегда, 6000% через 5 дней
Минимальный вклад $10
Рефские до 5 level : 5%-2%-1%-1%-1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от KoDdos
Перевод с Google:
Цитата:
Рука Mining Limited предлагает выгодные инвестиции криптовалюта рынка. Прибыльные операции и высокая доходность достигается за счет использования современных систем для добычи полезных ископаемых облако Bitcoin. Компания сотрудничает с крупнейшими хозяйствами в ряде стран (Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, немецкий, Япония и Китай). Вместе мы создали достаточно большую сеть, которая имеет высокую производительность и большой потенциал.
технические специалисты Рука Mining Limited обладает необходимыми знаниями и находятся в тесном сотрудничестве с финансовыми аналитиками и трейдерами на биржах криптовалюта готовы, чтобы получить прибыль на постоянной основе, а также разработать и влиять на развитие Bitcoin отрасли в целом. Начиная с 2017 года, мы представляем инвестиционную программу, которая является продуктом развития и долгосрочных исследований. Участие в наших проектах является полностью безопасным и надежным с точки зрения сохранения ваших инвестиций.
Инвестиционные планы:
Цитата:
До 15% в день навсегда (почасовой оплаты)
План Сумма, потраченная (Ƀ) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.01000000 - Ƀ0.50000000 0,35
План 2 Ƀ0.50100000 - Ƀ1.00000000 0,38
План 3 Ƀ1.00100000 - Ƀ2.00000000 0,41
План 4 Ƀ2.00100000 - Ƀ5.00000000 0,45
План 5 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 0,49
План 6 Ƀ10.00100000 - Ƀ25.00000000 0,55
План 7 Ƀ25.00100000 - Ƀ3000.00000000 0,63
6000% через 5 дней
План Сумма, потраченная (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ25.00000000 - Ƀ3000.00000000 6000,00
8000% после 45 дней
План Сумма, потраченная (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.04500000 - Ƀ3000.00000000 8000,00