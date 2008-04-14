Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,457 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Handmining - Handmining.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:54
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 40,128
Благодарностей: 2,868
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Handmining - Handmining.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: HANDMINING LIMITED

Планы nvestment 0,35% - 0,63% почасовой навсегда, 6000% через 5 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 5 level : 5%-2%-1%-1%-1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от KoDdos

Перевод с Google:

Цитата:
Рука Mining Limited предлагает выгодные инвестиции криптовалюта рынка. Прибыльные операции и высокая доходность достигается за счет использования современных систем для добычи полезных ископаемых облако Bitcoin. Компания сотрудничает с крупнейшими хозяйствами в ряде стран (Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, немецкий, Япония и Китай). Вместе мы создали достаточно большую сеть, которая имеет высокую производительность и большой потенциал.

технические специалисты Рука Mining Limited обладает необходимыми знаниями и находятся в тесном сотрудничестве с финансовыми аналитиками и трейдерами на биржах криптовалюта готовы, чтобы получить прибыль на постоянной основе, а также разработать и влиять на развитие Bitcoin отрасли в целом. Начиная с 2017 года, мы представляем инвестиционную программу, которая является продуктом развития и долгосрочных исследований. Участие в наших проектах является полностью безопасным и надежным с точки зрения сохранения ваших инвестиций.
Инвестиционные планы:

Цитата:
До 15% в день навсегда (почасовой оплаты)
План Сумма, потраченная (Ƀ) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.01000000 - Ƀ0.50000000 0,35
План 2 Ƀ0.50100000 - Ƀ1.00000000 0,38
План 3 Ƀ1.00100000 - Ƀ2.00000000 0,41
План 4 Ƀ2.00100000 - Ƀ5.00000000 0,45
План 5 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 0,49
План 6 Ƀ10.00100000 - Ƀ25.00000000 0,55
План 7 Ƀ25.00100000 - Ƀ3000.00000000 0,63


6000% через 5 дней
План Сумма, потраченная (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ25.00000000 - Ƀ3000.00000000 6000,00


8000% после 45 дней
План Сумма, потраченная (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.04500000 - Ƀ3000.00000000 8000,00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 163120888
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13007746 (Hand Mining Ltd)
Amount: 241.00 USD
Memo: Deposit to handmining.com User naale
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 15:59.
Naale на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
Банк Развития Технологий – brtbank.ru
От nlobp в разделе «Список проблемных банков России»
Аватара нет
ПАММ-счет InnovationGroup USD:344197 (Alpari)
От InovationGroup в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Globomen
ЦБ перестал принимать бумаги «Русского стандарта» в залог по кредитам
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Флешмобфинанс: Как раскрутить бизнес на народные деньги
От fedynets в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
За первую неделю ICO криптоплатформа Lisk собрала более $500 000
От kingcasha в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Bayan4eg
Национальный банк решил продавать валюту только "Нафтогазу"
От Bayan4eg в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube