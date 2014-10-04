Snapchat официально подал заявку на IPO

Доброго времени, друзья! Свершилось!
С интересом сообщаю вам, что компания Snap Inс., которая владеет одним из самых популярным мессенджеров Snapchat, официально подает заявление на IPO, об этом свидетельствует информация Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В планах компании Snapchat - привлечение 3 млрд долларов, согласно отчету S-1.
Также компанией Snap Inc были опубликованы финансовые показатели, исходя из которых можно сделать вывод, что в 2016 году, чистый убыток компании вырос на 35% — до $515 млн, а выручка увеличилась до $404 млн. 158 млн человек - число активных пользователе приложения Snapchat, эту информацию были вынуждены раскрыть владельцы комании.
А вот еще одна очень крутая статья
на insider.pro где подробно расписаны все тайны Снапчат, которые они вынуждены были раскрыть перед выходом на IPO.
Ранее говорилось о том, что в рамках IPO - Snap Inc намерена привлечь до 4 млрд долларов. Таким образом стоимость компании, может быть оценена от $25 до $40 млрд. Однако во время последнего раунды финансирования, стоимость Snap Inc оценили в $18 млрд. Так как годовая выручка Snap не превышает $1 млрд, компания смогла конфиденциально сдать все нужные для IPO документы в Комиссию по биржам и ценным бумагам США еще в ноябре 2016 года.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Будете ли инвестировать в акции Snap Inc? Жду ваших отзывов!
Специально дня mmgp.ru
Автор Котенко Максим