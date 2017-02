Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,804 Благодарностей: 1,070 Записей в блоге: 7 КП: 0.366

Snapchat официально подал заявку на IPO

Доброго времени, друзья! Свершилось!



С интересом сообщаю вам, что компания Snap Inс., которая владеет одним из самых популярным мессенджеров Snapchat, официально подает заявление на IPO, об этом свидетельствует информация Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В планах компании Snapchat - привлечение 3 млрд долларов, согласно отчету S-1.



Также компанией Snap Inc были опубликованы финансовые показатели, исходя из которых можно сделать вывод, что в 2016 году, чистый убыток компании вырос на 35% — до $515 млн, а выручка увеличилась до $404 млн. 158 млн человек - число активных пользователе приложения Snapchat, эту информацию были вынуждены раскрыть владельцы комании.



А вот еще одна очень крутая



Ранее говорилось о том, что в рамках IPO - Snap Inc намерена привлечь до 4 млрд долларов. Таким образом стоимость компании, может быть оценена от $25 до $40 млрд. Однако во время последнего раунды финансирования, стоимость Snap Inc оценили в $18 млрд. Так как годовая выручка Snap не превышает $1 млрд, компания смогла конфиденциально сдать все нужные для IPO документы в Комиссию по биржам и ценным бумагам США еще в ноябре 2016 года.



Что думаете о вышеизложенном, друзья? Будете ли инвестировать в акции Snap Inc? Жду ваших отзывов!



Специально дня mmgp.ru

Автор Котенко Максим Доброго времени, друзья! Свершилось!С интересом сообщаю вам, что компания Snap Inс., которая владеет одним из самых популярным мессенджеров Snapchat, официально подает заявление на IPO, об этом свидетельствует информация Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В планах компании Snapchat - привлечение 3 млрд долларов, согласно отчету S-1.Также компанией Snap Inc были опубликованы финансовые показатели, исходя из которых можно сделать вывод, что в 2016 году, чистый убыток компании вырос на 35% — до $515 млн, а выручка увеличилась до $404 млн. 158 млн человек - число активных пользователе приложения Snapchat, эту информацию были вынуждены раскрыть владельцы комании.А вот еще одна очень крутая статья на insider.pro где подробно расписаны все тайны Снапчат, которые они вынуждены были раскрыть перед выходом на IPO.Ранее говорилось о том, что в рамках IPO - Snap Inc намерена привлечь до 4 млрд долларов. Таким образом стоимость компании, может быть оценена от $25 до $40 млрд. Однако во время последнего раунды финансирования, стоимость Snap Inc оценили в $18 млрд. Так как годовая выручка Snap не превышает $1 млрд, компания смогла конфиденциально сдать все нужные для IPO документы в Комиссию по биржам и ценным бумагам США еще в ноябре 2016 года.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Здесь может быть ваша реклама! Пишите в ЛС!)

ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР

Мое портфолио! __________________ Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 13:43 .