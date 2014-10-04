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Snapchat официально подал заявку на IPO

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Старый Сегодня, 13:23
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,804
Благодарностей: 1,070
Записей в блоге: 7
КП: 0.366
Snapchat официально подал заявку на IPO

Доброго времени, друзья! Свершилось!

С интересом сообщаю вам, что компания Snap Inс., которая владеет одним из самых популярным мессенджеров Snapchat, официально подает заявление на IPO, об этом свидетельствует информация Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В планах компании Snapchat - привлечение 3 млрд долларов, согласно отчету S-1.

Также компанией Snap Inc были опубликованы финансовые показатели, исходя из которых можно сделать вывод, что в 2016 году, чистый убыток компании вырос на 35% — до $515 млн, а выручка увеличилась до $404 млн. 158 млн человек - число активных пользователе приложения Snapchat, эту информацию были вынуждены раскрыть владельцы комании.

А вот еще одна очень крутая статья на insider.pro где подробно расписаны все тайны Снапчат, которые они вынуждены были раскрыть перед выходом на IPO.

Ранее говорилось о том, что в рамках IPO - Snap Inc намерена привлечь до 4 млрд долларов. Таким образом стоимость компании, может быть оценена от $25 до $40 млрд. Однако во время последнего раунды финансирования, стоимость Snap Inc оценили в $18 млрд. Так как годовая выручка Snap не превышает $1 млрд, компания смогла конфиденциально сдать все нужные для IPO документы в Комиссию по биржам и ценным бумагам США еще в ноябре 2016 года.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Будете ли инвестировать в акции Snap Inc? Жду ваших отзывов!

Специально дня mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 13:43.
Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 13:33
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,344
Благодарностей: 767
КП: 0.269
Re: Snapchat официально подал заявку на IPO
А когда они планируют прибыль получать?
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
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Старый Сегодня, 13:46
#3
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,804
Благодарностей: 1,070
Записей в блоге: 7
КП: 0.366
Автор темы Re: Snapchat официально подал заявку на IPO
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
А когда они планируют прибыль получать?
По всей видимости не скоро, видимо у них как и у Амазон - амбициозные планы на привлечение инвестиций, еще на лет 5 вперед) Зато потом, как выстрелят...))
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