Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Здарова парни

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Старый Сегодня, 13:15
#1
Интересующийся
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Владивосток
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Здарова парни
Привет мужикам из Дальнего Востока. Ну и Всей Россиии привет))) Новичек в инвестировании. Щас думаю найти что нибудь подходящее

добавлено через 2 минуты
Всем удачи и профита
__________________
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Последний раз редактировалось 24INVESTL; Сегодня в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
24INVESTL вне форума  
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