iSteel - isteel.cc

iSteel.cc - официальная компания, которая является акционером крупнейший компании I-STEEL LIMITED. На данный момент куплено более 10 000 акций. Isteel является ведущим поставщиком листового проката для различных строительных производителей продуктов, которые служат разнообразной строительной отрасли. Наши рынки включают в себя строительные системы металлические, кровельные и облицовочные элементы, двери, коммерческой и жилой обрамление, решетчатые пластины и соединители, настилов, мост и шоссе продукты, водопропускных, центральное отопление и оборудования для кондиционирования воздуха, водонагреватели, системы розничной торговли стеллажи, и стальной мебели. Предоставленные последние отчеты от компании ISteel сообщила что в третьем квартале 2016 чистая прибыль в размере $ 985 млн, или $ 132 на акцию. Isteel.cc - создан объединенными усилиями опытных аналитиков, экономистов и статистов. Благодаря накопленному опыту наша компания предлагает получить дополнительный доход от инвестирования в акции. Мы создали все условия для того, чтобы наши клиенты могли инвестировать финансовые средства без затрат своего драгоценного времени и при этом получать высокий доход. Компанией был разработан уникальный метод ведения операций на рынке, что гарантирует 100% прибыль в независимости от скачков цен на акции.