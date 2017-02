myhyipsnet Профессионал

iSteel - isteel.cc Старт 28/01/2017



языки: EN / RU



Новый проект: iSteel

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

iSteel.cc - официальная компания, которая является акционером крупнейший компании I-STEEL LIMITED. На данный момент куплено более 10 000 акций. Isteel является ведущим поставщиком листового проката для различных строительных производителей продуктов, которые служат разнообразной строительной отрасли. Наши рынки включают в себя строительные системы металлические, кровельные и облицовочные элементы, двери, коммерческой и жилой обрамление, решетчатые пластины и соединители, настилов, мост и шоссе продукты, водопропускных, центральное отопление и оборудования для кондиционирования воздуха, водонагреватели, системы розничной торговли стеллажи, и стальной мебели. Предоставленные последние отчеты от компании ISteel сообщила что в третьем квартале 2016 чистая прибыль в размере $ 985 млн, или $ 132 на акцию. Isteel.cc - создан объединенными усилиями опытных аналитиков, экономистов и статистов. Благодаря накопленному опыту наша компания предлагает получить дополнительный доход от инвестирования в акции. Мы создали все условия для того, чтобы наши клиенты могли инвестировать финансовые средства без затрат своего драгоценного времени и при этом получать высокий доход. Компанией был разработан уникальный метод ведения операций на рынке, что гарантирует 100% прибыль в независимости от скачков цен на акции.

+ Информация о компании

Цитата: + Company name: I-STEEL LIMITED

+ Address: 52 Mountain Ash Road, Abercynon, Mountain Ash, Mid Glamorgan, CF45 4PR

+ Phone number: +1-412-433-1121

+ Email: support@isteel.cc + Планы:

Цитата: 6.2% в день в течении 21 дней / 5% в день в течении 30 дней / 3.4% в день в течении 50 дней



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin

* Минимальный депозит: $10-$5000

* Реф. программа: 7-2-1%

* DDoS защита: CloudFlare

* Скрипт: Unique Script

* SSL: COMODO CA Limited

* Выплаты: Automatic





+ Whois

Цитата: Name Server: GREG.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: NADIA.NS.CLOUDFLARE.COM



IP Location: - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.



Registrar: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP

Domain: Created on 2017-01-27 - Expires on 2018-01-27 - Updated on 2017-02-02

+ Мой вклад:

Цитата: Date: 05.02.2017 11:15:58 (UTC+3)

Payment date: 05.02.2017 11:16:36 (UTC+3)

Recipient: isteel / isteel.cc [complain]

Comments: New Deposit iSteel.cc

Order ID: 10

Payeer ID: 37391673

Payment system: Payeer

Amount: 200.00 USD

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения! [quote]

