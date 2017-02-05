Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,436 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

iSteel - isteel.cc

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:31
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 3,195
Благодарностей: 362
КП: 0.000
iSteel - isteel.cc
Старт 28/01/2017

языки: EN / RU

Новый проект: iSteel

Я не админ!


Описание программы
Цитата:

iSteel.cc - официальная компания, которая является акционером крупнейший компании I-STEEL LIMITED. На данный момент куплено более 10 000 акций. Isteel является ведущим поставщиком листового проката для различных строительных производителей продуктов, которые служат разнообразной строительной отрасли. Наши рынки включают в себя строительные системы металлические, кровельные и облицовочные элементы, двери, коммерческой и жилой обрамление, решетчатые пластины и соединители, настилов, мост и шоссе продукты, водопропускных, центральное отопление и оборудования для кондиционирования воздуха, водонагреватели, системы розничной торговли стеллажи, и стальной мебели. Предоставленные последние отчеты от компании ISteel сообщила что в третьем квартале 2016 чистая прибыль в размере $ 985 млн, или $ 132 на акцию. Isteel.cc - создан объединенными усилиями опытных аналитиков, экономистов и статистов. Благодаря накопленному опыту наша компания предлагает получить дополнительный доход от инвестирования в акции. Мы создали все условия для того, чтобы наши клиенты могли инвестировать финансовые средства без затрат своего драгоценного времени и при этом получать высокий доход. Компанией был разработан уникальный метод ведения операций на рынке, что гарантирует 100% прибыль в независимости от скачков цен на акции.
+ Информация о компании
Цитата:
+ Company name: I-STEEL LIMITED
+ Address: 52 Mountain Ash Road, Abercynon, Mountain Ash, Mid Glamorgan, CF45 4PR
+ Phone number: +1-412-433-1121
+ Email: support@isteel.cc
+ Планы:
Цитата:
6.2% в день в течении 21 дней / 5% в день в течении 30 дней / 3.4% в день в течении 50 дней


Цитата:
* Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin
* Минимальный депозит: $10-$5000
* Реф. программа: 7-2-1%
* DDoS защита: CloudFlare
* Скрипт: Unique Script
* SSL: COMODO CA Limited
* Выплаты: Automatic
[quote]


+ Whois
Цитата:
Name Server: GREG.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: NADIA.NS.CLOUDFLARE.COM

IP Location: - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.

Registrar: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP
Domain: Created on 2017-01-27 - Expires on 2018-01-27 - Updated on 2017-02-02

+ Мой вклад:
Цитата:
Date: 05.02.2017 11:15:58 (UTC+3)
Payment date: 05.02.2017 11:16:36 (UTC+3)
Recipient: isteel / isteel.cc [complain]
Comments: New Deposit iSteel.cc
Order ID: 10
Payeer ID: 37391673
Payment system: Payeer
Amount: 200.00 USD

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MYHYIPS.NET - High Quality Monitor
Последний раз редактировалось myhyipsnet; Сегодня в 12:33.
myhyipsnet вне форума  
Старый Сегодня, 12:50
#2
Любитель
 
Имя: Маха
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 297
Благодарностей: 296
КП: 0.000
Re: iSteel - isteel.cc
Удалено мной
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Almatinec на форуме  
Старый Сегодня, 13:00
#3
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,331
Благодарностей: 29,431
КП: 0.162

награды Нострадамус 
Re: iSteel - isteel.cc
зачем стата в среднике? вы бы еще веб моней прикрутили помимо КИВИ
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Вмечте (new Elevrus) Рефбэк 120% + бонусы $$
shtorm3000 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Rost77
Если вы выиграете Sunday Million...
От Rost77 в разделе «Покер»
Аватар Kojo
game-gladiator.ru - Rome Gladiator
От Kojo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MoRKowDRooG
Тюменские стартаперы обеспечивают инновационными технологиями всю Россию
От MoRKowDRooG в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар SQMonitor
Resource Endless - resourceendless.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Первое видео GTA 5!!!
От Bagvell в разделе «Игры»
Аватар lannna
Стартап Popular Pays поможет монетизировать Instagram
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube