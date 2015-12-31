Почему табачные компании не рады росту продаж в 2016 году

Рост продаж табачных изделий на территории Украины составил 2,9%, что эквивалентно 72,7 млрд. штук. Но это не является показателем восстановления рынка, по прогнозам в 2017-м году намечается очередной спад.
Пик объема продаж в стране был в 2008-м году. В тот год было продано рекордное количество сигарет 121,6 млрд. штук. А в период с 2008 по 2014 год на рынке было стабильное падение. За 2010 год было продано 93,1 млрд. штук, а в 2014 году 69,7 млрд. штук.
По словам экспертов, продажи выросли не из-за увеличения потребления продукции компаний, и не по причине роста рынка, а из-за так называемых ценовых войн табачных компаний.
Отмечается, что из-за низкой потребительской способности и систематического роста акцизных сборов, компании старались увеличить свои продажи на рынке за счет понижения цен, что и повлекло ценовые войны. Но есть и положительный момент, в виду того цены на внутреннем рынке не высоки, фактически нет рынка контрабандных сигарет. Исходя из данных Nielsen Ukraine, часть контрабандных сигарет на внутреннем рынке меньше 1%.
Снижение цен на табачную продукцию началось в октябре 2015 года, а пика своего достигло в апреле 2016 года. Под конец 2016 года, цена сигарет понемногу начала расти, и достигла показателей осени 2015 года, и продолжает свой рост.
По словам эксперта из-за этих войн, доли табачных компаний на рынке особо не изменились, но, в общем, почти у всех были убытки, а некоторые компании отпускали свои изделия ниже их себестоимости.
Все эти ценовые войны стали причиной перераспределения употребления сигарет между сегментами. Сильно сократились продажи сигарет без фильтра и дешевых сигарет. Так, например сигарет без фильтра стало меньше в 3 раза, их доля составляет 0,6%. А доля сигарет низкого ценового сегмента уменьшилась в 1,3 раза.
Что касается прогнозов на будущее, то ожидается дальнейшее падение. И главными причинами остаются низкая покупательская способность и поднятие акцизов.
Чтоб повышение цен не сильно отразилось на потребителях, табачными компаниями проводится их плавный рост. Стоимость сигарет пересматривают раз в несколько недель.
Специально для mmgp.ru