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X5 поможет стартапам ФРИИ данными и подумает над инвестициями

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Старый Сегодня, 22:13
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X5 поможет стартапам ФРИИ данными и подумает над инвестициями
X5 и ФРИИ запустят специальный ритейл-трэк в акселераторе. Стартапы, вошедшие в акселератор ФРИИ, смогут не только привлечь инвестиции фонда в размере от 2 млн до 25 млн рублей, но и получить консультации специалистов X5 и протестировать бизнес-гипотезы на потребительской базе X5 Retail Group, содержащей обезличенную информацию о более чем 3 млрд покупок. Параллельно X5 Retail Group запускает пилотные проекты по тестированию решений наиболее перспективных стартапов ФРИИ в своих бизнес-процессах.



Представитель ФРИИ сказал «Роем!», что X5 Retail Group пока не приняла конкретных решений о вхождении в капитал каких-либо стартапов, но оставляет для себя такую возможность. X5 самостоятельно изучает возможности инвестирования в retail-tech, в том числе планирует создать собственного оператора фискальных данных, запустила сервис GoCargo, позволяющий маркировать товары при помощи RFID меток и даже планировала открыть в России первый магазин с бесконтактной оплатой товаров.

Наталия Шагарина, руководитель и сооснователь проекта «Едадил» называет позитивным решение X5 начать отдавать информацию стартапам:
Цитата:
Современная тенденция — это не охранять свои данные, как Форт Нокс, а вступать в партнёрства, внутри которых знания о покупательском поведении можно заставить более эффективно работать. Очевидно, что решение о покупке пользователь принимает достаточно сложным путем — и я вижу огромную перспективу в объединении знаний и том, что покупатель приобрел на кассе и том, как какие рекламные сигналы он получал в цифровой среде
— сказала она.

Шагарина считает такие данные очень ценными.
Цитата:
В свете грядущей облачной фискализации — выиграет тот, кто придумает как эффективнее и в какой конфигурации использовать данные о покупках
— добавляет она.

По данным ивесткомпании Tracxn, только за последние два года общемировые инвестиции в retail-tech стартапы составили более 2,3 млрд долларов. Одновременно растет количество и технологическое разнообразие новых стартап-проектов, решения которых могут быть применимы в ритейле. Например, за три года работы ФРИИ число стартапов в воронке фонда, продукт или сервис которых может быть успешно применим в розничной торговле, уже превышает несколько тысяч. При этом свыше половины этих проектов подали заявки на инвестиции в прошедшем 2016 году.

источник

*ФРИИ- Фонд Развития Интернет- Инициатив
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