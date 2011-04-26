moskva Топ Мастер

Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 11,778 Благодарностей: 6,198 КП: 0.209

награды

Туристов застрахуют от форс-мажоров Туроператоры смогут застраховать свою ответственность перед отдыхающими вместо необходимости получать банковскую гарантию. С точки зрения клиента страховка может оказаться предпочтительней, ведь действующий механизм банковской гарантии никак не защищает клиента и не позволяет решить его проблемы дистанционно – в стране отдыха.



О туристе замолвите слово



Нацкомфинуслуг инициирует усиление защиты туристов. Она предложила в статье 15 закона «О туризме» увеличить размер финансовой гарантии туроператора и привязать ее к объемам продаж туристических услуг. «Размер финансового обеспечения должен составлять 10% от запланированного туроператором годового объема продаж туристических продуктов, но не менее 150 тыс. евро по официальному обменному курсу Нацбанка по состоянию на последний день месяца, предшествующего получению финансового обеспечения», – говорится в законопроекте.



Сейчас финансовое обеспечение должно быть не меньше 20 тыс. евро. «Очевидно, что заявленная сумма ничтожно мала и не покрывает даже малой части рисков, которые могут возникнуть при банкротстве туроператора», – поясняет инициативу член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.



Размер минимального страхового покрытия медицинских расходов выезжающих за рубеж вне зависимости от страны пребывания составит 30 тыс. евро, а по договору страхования от несчастного случая – не менее 10% от этой суммы. Сейчас в законе не прописано минимальное страховое покрытие медрасходов, поэтому страховщики выполняют требования визовых центров.



Изменится и механизм финансовой гарантии. Сейчас ею может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. Нацкомфинуслуг предлагает альтернативную гарантию – страхование финансовых рисков. «Действующий механизм банковской гарантии фактически не работает. Во-первых, такую услугу предлагают лишь несколько небольших банков, поэтому говорить о надежности гарантии не приходится.



Во-вторых, нет механизма, который бы детально описывал, как эта гарантия должна быть реализована», – говорит Александр Залетов. «Получить выплату можно только по решению суда. При этом туристы, которые не смогли получить услуги за границей, должны сами решать свои проблемы. Они вынуждены обращаться в посольство или консульство Украины, и их возвращают в страну за бюджетные деньги», – поясняет глава набсовета СК «ВУСО» Александр Шойхеденко.



Финансовая гарантия покроет непредвиденные расходы по размещению туриста в стране временного пребывания и его эвакуации, если туроператор не обеспечит эти услуги в соответствии с договором. Кроме того, гарантия может покрывать и другие случаи, «если это предусмотрено банковской гарантией и/или договором страхования финансовых рисков».



Эти нормы будут касаться только тех туристов, которые находятся за пределами Украины в момент невозможности исполнения туроператором своих обязательств. Если туроператор обанкротится еще до вылета туриста на отдых, такие случаи гарантия не покрывает. «Я против такой нормы, потому что договор страхования должен охватывать всех туристов, включая тех, кто еще не выехал из страны, но уже уплатил деньги», – считает председатель правления СК «Европейское туристическое страхование» (ERV) Мирослав Бойчин. По желанию туроператора эти риски могут быть включены в договор страхования дополнительно.



Для повышения спроса



За последний год, по словам Мирослава Бойчина, к ним не поступали заявки туроператоров на страхование их ответственности. «До этого несколько лет мы страховали ответственность TezTour. В каждом турпакете для клиента TezTour напоминал о заключенном договоре добровольного страхования», – вспоминает Мирослав Бойчин. «У страхового и туристического бизнеса разные интересы. Я считаю неправильно, что инициатива изменений в закон «О туризме» исходит от участников страхового рынка, а не туристического», – уверен коммерческий директор компании TezTour в Украине Аркадий Маслов.



Впрочем, Аркадий Маслов считает обоснованным предложение использовать финансовую гарантию для возврата туристов в Украину. «Этот вопрос никогда не был урегулирован. Если оператор не выполняет свои обязательства и не возвращает туристов в Украину, как должен делать, тогда за него это приходится делать другим операторам. Это неправильно. Если банковская гарантия или страховка будут покрывать эти риски, это позитивно отразится на рынке», – считает Аркадий Маслов. По словам Мирослава Бойчина, размер тарифа может колебаться от 1% до 5% от страховой суммы. «В Чехии тариф составляет 2,5-3%, в России – 1,5%», – привел он пример. Окончательная стоимость страховых услуг зависит в первую очередь от финансового состояния туроператора, от финансовых результатов его работы и перечня рисков, которые он захочет включить в договор.



Для туристов вариант наличия страховки ответственности туроператора является более предпочтительным, чем финансовая гарантия. «Банк может только вернуть деньги, которые размещены на его счетах в кн ачестве фингарантии, но у него нет опыта организации возврата туристов в Украину. В то время как у страховщиков этот опыт есть», – поясняет Мирослав Бойчин.



Но определять размер страховой суммы по обороту туроператора Аркадий Маслов считает неправильным. «Некоторые операторы работают за кэш, поэтому отследить общий оборот невозможно. Для расчета можно отталкиваться, например, от количества людей, которых вывез тот или иной туроператор за рубеж, и средней стоимости тура для одного человека», – предлагает Аркадий Маслов.



По материалам Финансовый клуб

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________