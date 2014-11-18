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Объем продаж "Philip Morris Ukraine" вырос на 15% (22 млрд сигарет)

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Объем продаж "Philip Morris Ukraine" вырос на 15% (22 млрд сигарет)

По результатам 2016 года, продажи сигарет украинской дочки «Philip Morris» составили 22 миллиарда сигарет , а это на 15% выше чем в 2015 году, - заявили в пресс-центре предприятия. Philip Morris также отметил тот факт, в 2016 году ЧАО «Philip Morris Ukraine» вместе с «Philip Morris Int.» передали налог в госбюджет страны на сумму 13,59 миллиардов гривен.

В компании уточнили, что самые лучшие показатели дали Bond Street (36% прирост) и L&M (105% прирост), но несмотря на это уменьшились продажи таких марок как President и Chesterfield. В 2016 году доля рынка компании не поменялась, она осталась на тот же уровне (30%). В конце 2016 года поменялась структура продажи сигарет: увеличились продажи в Value – на 7 пункта, сегмент недорогих на 3 пункта. и сегмент сигарет без фильтра уменьшился на 4 п. Доля премиум-сигарет и остались на том же уровне. Доля сигарет без фильтра уменьшилась почти в 3 раза, схожая динамика отслеживалась и в "среднем" сегменте. Доля сократилась в 1, раза. По итогам 2016 года, продажи сигарет на выросли на 3% в сравнении с 2015 года и составил 72,7 миллиарда сигарет.

Напомню Вам тот факт, что Philip Morris Украина презентована 2-мя юр лицами – «Philip Morris Ukraine» и «Philip Morris Int», на которых работают более 1300 работников. «Philip Morris Int» сегодня ведущий инсайдер на табачном рынке страны и считается почти самый крупный налогоплательщик в госбюджет Украины. Вы только представьте, в 2015 гому компания уплатила налогов почти на 9 миллиардов гривен. Согласно данным Philip Morris, активы за 2015 год выросли на 24%, а это не много ни мало 5,146 миллиардов гривен.

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Метки
доход, новости, прибыль, украина, финансы
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