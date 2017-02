HotHyipsMonitor Мастер

Pokerpagos - Pokerpagos.com



PokerPagos



Описание программы:



Цитата: Pokerpagos Ltd управляет сетью роботов покера на основе нашего выполненного на заказ частного программного обеспечения. У нас есть сотни покерных роботов под нашим контролем. Наш Покер Программное обеспечение разрабатывается командой программистов, аналитиков и профессиональных игроков в покер. Программисты постоянно следят, обновлению и настройке программного обеспечения для покерных роботов. У нас есть отдельный аналитический отдел для анализа, математических расчетов и просмотра информации от наших ботов о результатах всех сессий. Мы создаем отдельную учетную запись для каждого pokerbot в каждой комнате покера. Мы используем отдельные выделенные серверы для каждого покер бот, чтобы предотвратить отстающий или время в сессиях. Каждый новый покерный счет постоянно играл в покер комнате в течение нескольких месяцев с балансом постепенно увеличивается. После открытия счета разработан, он будет добавлен в нашу сеть покерных ботов статистики и результаты каждой сессии препровождаются нашего аналитического отдела для обзора Наши программисты делают корректировки & коррективы, используя рекомендации аналитического отдела. Инвестиционные планы:



101.5 % Через 1 день



120 % Через 10 дней



160 % Через 20 дней



1.6 % Ежедневно в течение 10 дней



2.5 % Ежедневно в течение 20 дней



3.5 % Ежедневно в течение 30 дней



Другие особенности:



Минимальная сумма инвестирования $10



Моментальные платежи



Рефералка: 5%



DDoS Защищенный



SSL-шифрование



Варианты оплаты: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin & Advcash



The amount of 40 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U5430333->U13112080. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Pokerpagos Ltd User HotHyipsMonitor.. Date: 23:53 03.02.17. Batch: 162965581.



Instant Payment received:



The amount of 0.6 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13112080->U5430333. Memo: API Payment. Withdraw to HotHyipsMonitor from Pokerpagos Ltd.. Date: 00:02 04.02.17. Batch: 162965943.

