Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Pokerpagos - Pokerpagos.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:24
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 10,215
Благодарностей: 553
КП: 0.000
Pokerpagos - Pokerpagos.com


PokerPagos

Описание программы:

Цитата:
Pokerpagos Ltd управляет сетью роботов покера на основе нашего выполненного на заказ частного программного обеспечения. У нас есть сотни покерных роботов под нашим контролем. Наш Покер Программное обеспечение разрабатывается командой программистов, аналитиков и профессиональных игроков в покер. Программисты постоянно следят, обновлению и настройке программного обеспечения для покерных роботов. У нас есть отдельный аналитический отдел для анализа, математических расчетов и просмотра информации от наших ботов о результатах всех сессий. Мы создаем отдельную учетную запись для каждого pokerbot в каждой комнате покера. Мы используем отдельные выделенные серверы для каждого покер бот, чтобы предотвратить отстающий или время в сессиях. Каждый новый покерный счет постоянно играл в покер комнате в течение нескольких месяцев с балансом постепенно увеличивается. После открытия счета разработан, он будет добавлен в нашу сеть покерных ботов статистики и результаты каждой сессии препровождаются нашего аналитического отдела для обзора Наши программисты делают корректировки & коррективы, используя рекомендации аналитического отдела.
Инвестиционные планы:

101.5 % Через 1 день

120 % Через 10 дней

160 % Через 20 дней

1.6 % Ежедневно в течение 10 дней

2.5 % Ежедневно в течение 20 дней

3.5 % Ежедневно в течение 30 дней

Другие особенности:

Минимальная сумма инвестирования $10

Моментальные платежи

Рефералка: 5%

DDoS Защищенный

SSL-шифрование

Варианты оплаты: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin & Advcash

-->Подпишите здесь<--
Цитата:
Deposit:

The amount of 40 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U5430333->U13112080. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Pokerpagos Ltd User HotHyipsMonitor.. Date: 23:53 03.02.17. Batch: 162965581.

Instant Payment received:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13112080->U5430333. Memo: API Payment. Withdraw to HotHyipsMonitor from Pokerpagos Ltd.. Date: 00:02 04.02.17. Batch: 162965943.
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Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.2.14
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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